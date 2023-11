Pronostic Le Havre Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco à bon port au Havre

Promu cet été en Ligue 1, Le Havre réalise pour le moment une excellente entame de championnat. En effet, les Normands occupent la 7e place du classement. Dans cette Ligue 1 très serrée, le HAC, malgré sa belle place, ne compte que 4 points de plus que le 1er relégable, Metz. Dernièrement, les Havrais se sont inclinés contre Lille (0-2) et Marseille (3-0), mais ont depuis été tenus en échec par Lens (0-0) et Metz (0-0). Le week-end dernier, les hommes de Luka Elsner ont confirmé leur regain de forme en s’imposant à Toulouse (1-2). Prêté cet été par Lille, Mohamed Bayo est en train de se refaire la cerise en Normandie. En effet, l’ancien Clermontois a signé un doublé le week-end dernier, qui porte son total de buts à 3.

En face, l’AS Monaco réalise une superbe entame de championnat et se retrouve en 3e position. Les Monégasques se comportent nettement mieux que l’an passé, où ils n’avaient même pas réussi à décrocher une place européenne. Pour relancer le club, les dirigeants ont misé sur Adi Hutter. Le technicien autrichien a redonné confiance ces joueurs, à l’image d’un Golovin très performant. En effet, le joueur russe a de nouveau été décisif le week-end dernier face à Brest en offrant le premier but à Zakaria, avant de charger lui-même d’inscrire le second. Avec ce nouveau succès, Monaco est remonté à la troisième place, à deux unités de Nice, le leader. Lors de son dernier déplacement, l’ASM s’est fait surprendre à Lille (2-0). Déterminé à poursuivre sur sa bonne dynamique, le club princier devrait être en mesure de s’imposer au Havre.

