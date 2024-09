Châteauroux retrouve l'élite !

Le foot et le monde du sport tiennent leur ministre !

Si la Berrichonne de Châteauroux est encore bien loin de retrouver les élites du football français, son maire vient lui d’accéder à la plus haute des responsabilités politiques françaises dans le monde du sport. Gil Avérous vient en effet d’être nommé ministre des Sports suite au remaniement ministériel tant attendu. Issu des Républicains, il est aujourd’hui et depuis décembre 2023, sans parti suite à des désaccord profond avec la direction prise par le parti sous Éric Ciotti. Il a notamment été très impliqué dans les derniers Jeux olympiques, Châteauroux faisant partie des villes non franciliennes a recevoir des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques avec les différents tirs.

A ce stade difficile de savoir quels seront ses chantiers pour le foot français, mais on espère tout de même qu’il a potassé le dossier des droits TV et de la faillite possible du foot français. En tout cas, il doit certainement connaitre un peu le sujet et il était dans les tribunes de Gaston Petit pour voir évoluer les Bleuets en mars dernier. Aux manettes pendant un peu plus de deux ans, Amélie Oudéa-Castéra quitte donc un ministère qui l’aura vu être confrontée à de multiples reprises au monde du foot, sur les sujets des supporters, des interdictions de stade, des chants en tribunes, des incidents dans les stades et de tout un tas d’autres réjouissances, comme les ingérences au sein de la FFF ou la gestion des droits télés récemment.

Pour sûr que la Ligue 1 lui manquera !

