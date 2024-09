Liverpool déroule pour prendre la tête, Tottenham et Villa ont également le sourire

Le samedi est le meilleur jour de la semaine.

Avec pas moins de six rencontres, la Premier League offrait un sacré menu en ce samedi après-midi. À commencer par un Liverpool bien décidé à faire de nouveau plaisir à son public. Après la frayeur du but refusé à Antoine Semenyo, les Reds plient l’affaire dès la première mi-temps. En deux minutes, Luis Díaz claque un doublé, avant que Darwin Núñez ne s’offre un but magnifique d’un enroulé limpide dans le petit filet opposé. En seconde période, Federico Chiesa passe tout proche de célébrer sa première à Anfield, mais trouve le poteau sur sa route. Cueilli à froid par la splendide volée de Bryan Mbeumo, Tottenham s’est également imposé contre Brentford en réagissant très vite par Dominic Solanke sur une offrande adverse, puis par Brennan Johnson d’un tir croisé et un petit piqué de James Maddison à la conclusion d’un contre éclair. Enfin une bonne nouvelle pour les Spurs.

EXCEPTIONNEL MBEUMO 🤩 Quelle reprise de volée du Camerounais, il inscrit son 5ème but de la saison 👊 #TOTBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/IRfKaEEs4x — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2024

Dans le haut du classement, Newcastle s’est fait surprendre à Fulham, avec notamment une belle action collective conclue par Emile Smith-Rowe. Aston Villa a failli connaître le même sort après avoir littéralement offert l’ouverture du score à Matheus Cunha et aux Wolves. Mais l’inévitable Ollie Watkins, Erik Konsa et le supersub Jhon Durán sauvent les Villans en fin de partie. Enfin dans la lutte pour le maintien, Everton ne sait toujours pas tenir un score. Devant grâce à Iliman Ndiaye, les Toffees calent à nouveau, rejoints sur un but opportuniste d’un autre ancien de Ligue 1 : Stephy Mavididi. De son côté, Ipswich est parvenu à arracher le nul à Southampton sur le gong grâce à une lucarne décrochée par Sam Morsy.

Profitez bien de l’événement : pendant 24h Manchester City n’est plus leader, dépassé par Liverpool à la différence de buts.

Liverpool 3-0 Bournemouth

Buts : Luis Díaz (26e et 28e) et Núñez (37e)

Aston Villa 3-1 Wolverhampton

Buts : Watkins (73e), Konsa (88e) et Durán (90e+4) pour les Villans // Cunha (25e) pour les Wolves

Fulham 3-1 Newcastle

Buts : Jimenez (5e), Smith-Rowe (22e) et Nelson (90e+2) pour les Cottagers // Barnes (46e) pour les Magpies

Leicester 1-1 Everton

Buts : Mavididi (73e) pour les Foxes // Ndiaye (12e) pour les Toffees

Southampton 1-1 Ipswich

Buts : Dibling (5e) pour les Saints // Morsy (90e+5) pour les Tractor Boys

Tottenham 3-1 Brentford

Buts : Solanke (8e), Johnson (28e) et Maddison (85e) pour les Spurs // Mbeumo (1re) pour les Bees

