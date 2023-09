Face à l’Atlético, la Lazio égalise grâce à son gardien

Pour sa première journée ce mardi soir, le groupe E a offert quatre pions, deux scénarios indécis et un gardien buteur.

Lazio 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Provedel (90e+5) pour les Biancocelesti // Barrios (29e) pour les Colchoneros

Embourbée dans une rencontre tendue face à l’Atlético, la Lazio peut remercier son portier, Ivan Provedel (1-1). Les Romains se sont d’ailleurs montrés maîtres du ballon, sans pour autant mettre en danger Jan Oblak. Le Slovène n’a ainsi eu à s’employer qu’une seule fois durant le premier acte, et un coup franc trop axial de Mattia Zaccagni (25e). En face, quelques contres à signaler, avant une ouverture du score heureuse. Oublié à l’entrée de la surface, Pablo Barrios s’est en effet chargé de déclencher un tir flottant, dévié par Daichi Kamada (0-1, 29e). Au retour des vestiaires, Álvaro Morata s’offrira une balle de break, mais sa volée du droit, détournée par Alessio Romagnoli, a heurté le poteau extérieur (61e). L’invraisemblable arrive finalement au bout de la nuit : le centre de Luis Alberto – très puissant – est coupé d’une tête sèche par Provedel, monté sur un corner précédent, afin d’arracher ce nul exceptionnel (1-1, 90e+5). Ivan Providence.

C'EST EXCEPTIONNEL 😱😱😱 Ivan Provedel, le GARDIEN de la Lazio ÉGALISE À LA 94ÈME MINUTE face à l'Atletico 🤯🤯#LazioAtleti | #UCL pic.twitter.com/JwnhSI2q3G — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

Feyenoord 2-0 Celtic

Buts : Stengs (45e+2) et Jahanbakhsh (76e) pour Rotterdam

Expulsions : Lagerbielke (63e) et Holm (68e) pour les Bhoys

Plus au nord, Feyenoord a bien maîtrisé le Celtic (2-0). Avec quatre tirs cadrés en 45 minutes, il semblait difficile d’étayer sur le spectacle affiché par les deux équipes. Les Rotterdamois ont cependant fait preuve d’efficacité au moment de trouver la faille par Calvin Stengs, peu avant la pause. Sur coup franc, l’ancien Niçois a piégé Joe Hart en enroulant son ballon, venu rebondir juste devant le vétéran (1-0, 45e+2). Le rythme sera, heureusement, plus enthousiasmant en seconde période, au grand dam des Écossais. Déséquilibrant Stengs dans la surface, Gustaf Lagerbielke a en effet provoqué un penalty évitable, suivi de son expulsion (63e). Tentative finalement arrêtée par Hart devant Igor Paixão (65e). Dans la foulée, c’est Odin Holm, entré en jeu quelques minutes auparavant, qui est expulsé pour un mauvais tacle sur Mats Wieffer (68e). Le deuxième but est finalement sorti des crampons d’Alireza Jahanbakhsh, d’une lourde frappe sous la barre (2-0, 76e). Le Celtic vers une énième saison blanche en Europe ?

