Pronostic Lazio Feyenoord Rotterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Feyenoord accroche la Lazio

Cette affiche entre la Lazio et le Feyenoord s’annonce très intéressante puisque les 2 formations se retrouvent à la lutte pour la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Actuellement, le club romain occupe la troisième position de sa poule avec un point de retard sur l’Atlético Madrid et 2 sur le Feyenoord, leader. Lors du match aller il y a 15 jours, l’équipe batave s’est imposée à domicile face aux Laziale (3-1). Après avoir connu un départ poussif, la bande à Sarri s’est reprise en Serie A avec notamment trois victoires de rang face à l’Atalanta, Sassuolo et la Fiorentina. En revanche, les Laziale se sont inclinés vendredi dernier sur la pelouse d’une solide équipe de Bologne (1-0). A la suite de ce résultat, la Lazio se retrouve en 10e position du classement avec déjà 5 points de retard sur le Top 4.

En face, le Feyenoord avait surpris son monde l’an passé en remportant l’Eredivisie devant des clubs comme le PSV et l’Ajax. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club batave s’appuie sur ses résultats à domicile dans cette compétition. En effet, les hommes d’Arne Slot ont remporté leurs 2 matchs disputés dans leur antre face au Celtic Glasgow (2-0) et donc contre la Lazio (3-1). En revanche, les Bataves se sont inclinés face à l’Atlético (3-2) tout en livrant une excellente prestation. Sur la scène nationale, le Feyenoord se trouve actuellement en troisième position derrière le PSV et l’AZ Alkmaar. Le week-end dernier, le club de Rotterdam s’est imposé sur la pelouse de Waalwijk (1-2). Lors de cette rencontre, le buteur Gimenez a raté un penalty, ce qui l’a empêché de rejoindre Pavlidis en tête des buteurs d’Eredivisie. Le joueur international mexicain est l’un des avant-centres les plus en vue en Europe et attire les convoitises. Suspendu pour les 2 premiers matchs de C1 de son club, il avait signé un doublé lors de sa 1re, au match aller face à la Lazio. Excellent offensivement, le Feyenoord devrait au moins accrocher un nul face à la Lazio.

