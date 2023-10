Pronostic Feyenoord Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Feyenoord prend une option face à la Lazio

Le Feyenoord sort d’une excellente saison au cours de laquelle il a remporté le championnat d’Eredivisie en dominant des formations comme le PSV Eindhoven ou l’Ajax. Sur la lancée de cet exercice abouti, le club de Rotterdam se trouve en 3e position avec 4 points de retard sur l’actuel leader, le PSV Eindhoven. Depuis le début de saison, les hommes de Slot ont seulement laissé des points en route lors des 2 premières journées avec 2 nuls concédés contre Sittard (0-0) et le Sparta Rotterdam (2-2). Le Feyenoord enchaîne maintenant les succès puisqu’il a remporté les 7 dernières rencontres de championnat. Le week-end dernier, les partenaires de l’international Geertruida ont tranquillement pris le dessus sur le Vitesse Arnhem (4-0). Arrivé cet été de Nice, Stengs retrouve son niveau au sein du club de Rotterdam. Le joueur batave est bien entouré avec Wieffer, Timber ou Gimenez. Ce dernier, auteur de 13 buts en 9 matchs de championnat, va jouer son premier match de C1, après avoir été suspendu lors des 2 premières journées. En Ligue des champions, la formation néerlandaise a remporté son 1er match, à domicile face au Celtic (2-0), mais s’est ensuite inclinée sur la pelouse de l’Atlético au terme d’un superbe spectacle (3-2). Cette double confrontation face à la Lazio pourrait être décisive dans la quête d’un ticket pour les 8es de finale.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

2e de la dernière Serie A derrière l’intouchable Napoli, la Lazio n’a pas bien redémarré. En difficulté lors de la reprise cet été, la formation laziale a retrouvé des couleurs en remportant 3 des 4 dernières journées disputées. Grâce à cette dynamique, le club romain s’est replacé en 9e position avec 4 points de retard sur la Fiorentina, 4e. Lors de la dernière journée, les hommes de Sarri ont pris le dessus sur Sassuolo (0-2) grâce à Felipe Anderson et Luis Alberto. Sur la scène européenne, l’équipe italienne avait marqué la 1re journée en égalisant en toute fin de rencontre face à l’Atlético (1-1) par son portier Provedel. Ensuite, les Romains avaient mal débuté à Glasgow en encaissant le 1er but, mais avaient finalement pris le dessus sur le Celtic (1-2) avec une réalisation de Pedro au bout du temps additionnel. Cette rencontre entre deux équipes déterminées à prendre le dessus l’une sur l’autre devrait nous offrir un match ouvert. Devant son public et pour la 1re de son meilleur buteur Gimenez, le Feyenoord devrait trouver les ressources pour s’imposer contre la Lazio.

► Le pari « victoire Feyenoord » est coté à 1,87 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 244€ (159€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Gimenez buteur » est coté à 2,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 255€ (170€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Feyenoord – Lazio :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Feyenoord Lazio Rome détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Feyenoord en démonstration face à la Lazio