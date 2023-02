Manchester City fait la loi à Bournemouth

Bournemouth 1-4 Manchester City

Buts : Lerma (83e) pour Bournemouth // Álvarez (15e), Haaland (29e), Foden (45e) et Mepham CSC (51e) pour Manchester City

Peps Guardiola.

Avec un onze remanié, où les entrants ont répondu présent, Manchester City a donné la leçon à Bournemouth ce samedi (1-4). Titulaire après n’avoir joué que deux minutes sur les trois derniers matchs, Julián Álvarez a planté son dixième but de la saison en suivant un tir d’Erling Haaland sur la transversale (0-1, 15e). Le Norvégien a ensuite soigné ses stats du gauche, sur une remise plus ou moins volontaire de Phil Foden (0-2, 29e). Déjà son 27e but en Premier League, un total individuel supérieur à celui de huit équipes du championnat. Puis, Foden a participé à la fête en récupérant une mauvaise passe de Philip Billing et en ajustant Neto avec sang froid (0-3, 45e).

Et de 3 ⚽️⚽️⚽️ Phil Foden inscrit le but du 3-0 pour Manchester City 🫢#BOUMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/X8wHtcWRs2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2023

Piégé par la frappe puissante d’Álvarez, Chris Mepham a enfin mis le ballon dans ses propres filets (0-4, 51e). Guardiola en a profité pour faire tourner en donnant du temps de jeu à des seconds couteaux comme Sergio Gómez, Kalvin Phillips ou Maximo Perrone. Les Cherries ont au moins sauvé l’honneur par Jefferson Lerma, qui a fusillé Ederson après une intervention ratée de Rúben Dias (1-4, 83e). City revient à deux points d’Arsenal, vainqueur de Leicester un peu plus tôt. Bournemouth reste relégable et, manque de bol, devra se coltiner les Gunners puis Liverpool lors des deux prochaines journées.

Cerise déconfite.

Bournemouth (5-4-1) : Neto – Smith (Fredericks, 59e), Mepham, Stephens, Senesi, Zemura – Ouattara, Lerma, Billing (Rothwell, 59e), Traoré (Anthony, 76e) – Solanke. Entraîneur : Gary O’Neil.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Aké (Walker, 80e), Dias, Akanji – Rodri (Phillips, 55e), Lewis – Grealish (Mahrez, 72e), Gündoğan (Gomez, 55e), Álvarez, Foden – Haaland (Perrone, 72e). Entraîneur : Pep Guardiola.