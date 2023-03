Le joli cadeau promis par Yann Sommer à Matthijs de Ligt après son sauvetage

Plaisir d’offrir.

Battu une deuxième fois par le Bayern Munich ce mercredi (2-0), le PSG se retrouve éliminé de la Ligue des champions. Pourtant, le scénario aurait pu être bien différent si Vitinha avait ouvert le score sur l’énorme erreur de Yann Sommer en première période. Alors que le score était de 0-0, le gardien bavarois s’est fait voler le ballon dans les pieds et a laissé son but vide. Mais la frappe trop molle du milieu parisien a été sauvée de justesse sur la ligne de but par Matthijs de Ligt. Reconnaissant envers son coéquipier d’avoir rattrapé sa boulette, Sommer a prévu de récompenser son défenseur néerlandais par un cadeau bien spécial comme il l’a déclaré au micro de DAZN : « Je laisserai un camion rempli de chocolat suisse devant sa porte. »

Ohhhh quelle occasion pour Paris et quel sauvetage de De Ligt ! 😱#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/tU15zEHtui — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 8, 2023

Derrière ce gros coup de chaud, Yann Sommer a assuré, en sortant notamment une belle tentative de la tête de Sergio Ramos après un corner. Finalement, cela donne un clean sheet de plus pour le Bayern, qui n’a encaissé que deux buts en huit matchs dans cette saison européenne. Avec Matthijs de Ligt à ce niveau et un Yann Sommer plus concentré balle au pied, les Bavarois ont de quoi être sereins pour la suite.