Les notes de Monaco-Marseille

Maghnes Akliouche

Sans Aleksandr Golovin et Takumi Minamino, l’animation offensive de l’ASM reposait en grande partie sur son talent. Et le gamin a répondu présent avec une passe dé et une grosse paire (de buts). Monneveu Akliouche. Remplacé par Eliot Matazo (75e), venu boucler l’affaire.