Indice UEFA : La France assurée de garder sa cinquième place dès ce mercredi ?

Cocorico !

La course à la précieuse cinquième place de l’indice UEFA, qui oppose les clubs français à leurs homologues néerlandais depuis le début de la saison, pourrait prendre fin dès ce mercredi soir. Forte de son score de la semaine passée (et avant même de voir Marseille et Lille disputer leurs huitièmes de finale retours jeudi), la France pourrait en effet être hors d’atteinte en cas d’élimination du PSV sur la pelouse du Borussia Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Dans le cas où les Boeren viendraient à dompter le Signal Iduna Park, l’affaire pourrait être entendue 24h plus tard en fonction des résultats de l’OM et du LOSC donc, mais également de l’Ajax qui, après un score nul et vierge sur sa pelouse, ira jouer sa peau sur la pelouse d’Aston Villa. Là encore, une élimination ferait une bonne fois pour toutes le bonheur de l’Hexagone. La Ligue 1 conserverait alors sept places dans les différentes coupes d’Europe, mais désormais quatre en Ligue des champions (dont une via les barrages) en vue de la saison 2025-2026.

L’Italie et l’Allemagne peuvent commencer à trembler.

