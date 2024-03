La France réalise le meilleur score de la semaine à l’indice UEFA

Bim, dans les dents des haters de la Ligue 1.

Grâce aux victoires de Paris, Marseille et Lille dans les compétitions européennes, la France prend le large par rapport aux Pays-Bas à l’indice UEFA, comptant près de 3700 points d’avance sur les Néerlandais. Et avec un bonus qui fait plaisir : le championnat français est numéro 1 du classement hebdomadaire européen. L’Hexagone a engrangé 1 166 points, profitant notamment du fait que le PSG était engagé en Ligue des champions cette semaine.

La victoire des Parisiens face à la Real Sociedad ce mardi avait d’ailleurs pratiquement assuré la cinquième place à la France à l’indice UEFA de fin de saison. Pour rappel, se faire une place dans le top 5 est particulièrement important au regard des prochaines réformes de l’UEFA. Dans la configuration actuelle, la France aura sept tickets pour l’ensemble des compétitions européennes, dont quatre pour l’édition 2025-2026 de la Ligue des champions, avec trois équipes directement qualifiées et une par la voie de barrages.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers are still keeping Scotland above Czechia in Top 10 race!

🇨🇭 Switzerland on the brink of securing Top 12 spot, should finish above Austria!

🇭🇷 Croatia are Top 20 nation now, as Dinamo Zagreb moved them above Poland! pic.twitter.com/AED9Z3mLqg

— Football Rankings (@FootRankings) March 7, 2024