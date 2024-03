Grâce au PSG, la France a quasiment assuré sa cinquième place à l’indice UEFA

Et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où, les Néerlandais ?

L’enjeu de cette campagne européenne, du point de vue français, était de reprendre la cinquième place à l’indice UEFA, que les Pays-Bas avait subtilisé au début de la saison. Et grâce au succès du PSG ce mardi face à la Real Sociedad (1-2), la France, qui était repassée devant les Néerlandais au cours de l’année, est quasiment assurée de finir l’exercice à cette fameuse cinquième place. Cela dépendra notamment de la qualification ou non du PSV Eindhoven, la semaine prochaine face au Borussia Dortmund.

Si les hommes de Peter Bosz venaient à se faire sortir par le BvB, les Bataves ne pourront plus compter que sur l’Ajax, reversé en Ligue Europa Conférence, pour prendre des points. Et sans le PSV, même si les Amstellodamois remportent la C4, les Pays-Bas (61.100 points, ce mercredi) ne pourront plus repasser devant la France (64,331 points). L’enjeu de cette cinquième place est assez conséquent puisqu’elle octroie un place supplémentaire pour la Ligue des champions édition 2025/2026. Déjà assurée d’avoir trois représentants plus un barragiste la saison prochaine, la Ligue 1 (McDonald’s ?) est bien partie pour offrir la même récompense une seconde année consécutive.

Et comme Brest va remporter la C1 2024/2025, on aura cinq clubs français en 2026.

