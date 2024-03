Bientôt un changement de naming pour la Ligue 1 ?

Sortie de Fred Livraison, entrée de Ronald McDonald ?

Selon l’émission L’After Foot de RMC, le contrat liant l’entreprise de livraison et le championnat de France arriverait à son terme d’ici la fin de saison et ne serait pas renouvelé. Mieux, le géant américain de la restauration rapide reprendrait donc le flambeau pour le naming de la compétition. Malgré des négociations entamées avec Uber, Vincent Labrune aurait choisi le plus offrant, McDonald’s offrant cinq millions d’euros de plus (20 contre 25 millions) par saison.

Selon Daniel Riolo, si Uber a proposé moins, c’est en grande partie à cause du départ de Mbappé. « Dans toutes les réunions, on ne parle que du PSG avec le départ de Neymar puis Messi, et maintenant Mbappé qui pourrait aussi s’en aller en fin de saison, donc on ne peut pas donner autant », a-t-il traduit. La baisse des audiences est aussi un facteur aggravant expliquant la faiblesse de l’offre : « Ils ont eu accès aux données Amazon Prime et ont vu que le maximum que pouvait faire un match de Ligue 1 un dimanche soir, c’est 1 million de téléspectateurs », a précisé le journaliste.

Si ça permet d’avoir une figurine de Téji Savanier dans les Happy Meal…

