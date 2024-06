Le récap du jour : des rois et des cœurs

Cristiano Ronaldo fait toujours briller les yeux des enfants, Romelu Lukaku est bel et bien en panne et Patrice Évra... n’a pas vraiment changé. Voici tout ce qu’il s’est passé ce samedi 22 juin, à l’Euro et en dehors.

Par Florian Cadu et Tom Binet, avec Clément Gavard à Leipzig et Paderborn le Samedi 22 Juin à 23:30 Article modifié le Samedi 22 Juin à 23:56

Top Spiel

Huit petits jours de compétition et il est déjà l’heure de dire adieu aux matchs de 15 heures. Pour fêter la dernière sieste du tournoi, la Géorgie s’est offert son premier point dans un tournoi majeur en tenant tête à la Tchéquie, grâce bien sûr au roi Georges Mikautadze, buteur sur penalty (1-1). Le Portugal a parfaitement assuré le deuxième relais en croquant tranquillement une Turquie bien trop généreuse, à l’image du contre son camp le plus improbable de l’Euro (et c’est pas peu dire), signé Samet Akaydin (0-3). Enfin le finish a été en faveur de la Belgique, qui revit après une victoire probante face à la Roumanie (2-0). Kevin De Bruyne a marqué, Romelu Lukaku délivré une passe décisive et c’est tout le Plat Pays qui retrouve le sourire.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Giorgi Mamardashvili

Tout simplement énorme. S’il n’a pas réussi à réaliser un clean sheet lors du match opposant sa Géorgie à la Tchéquie, le gardien a quand même sorti onze arrêts. Suffisant pour offrir un nul et un point à sa nation, qui n’en a pas encore terminé avec cette poule F. En tout cas, son pays a encore des chances de voir les huitièmes de finale si le portier se montre au même niveau devant le Portugal.

Fan zone : plein les mirettes

Vous en avez marre des cohortes de fans britanniques (beaucoup) trop alcoolisés ou des échanges d’insultes entre pays des Balkans ? L’avant-match de Turquie-Portugal nous offre l’une des images mignonnes de ce début d’Euro, quand l’une des petites filles accompagnant la Seleção n’en croit pas ses yeux de voir Cristiano Ronaldo en vrai. Le plus beau moment de cette vidéo ? Clairement quand la jeune fan touche son idole pour vérifier si elle est bien réelle. Trop choupinou.

The little girls reaction to meeting Cristiano Ronaldo is so wholesome. ❤️ pic.twitter.com/rSlXwprU6K — TC (@totalcristiano) June 22, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 7

Meilleur buteur de l’histoire de l’Euro ? Fait. Joueur le plus capé ? Fait. Meilleur passeur ? Fait aussi, désormais. Parti seul au but pour tripler la mise face à la Turquie, Cristiano Ronaldo a finalement décalé Bruno Fernandes, auteur du but du K.O devant le but vide. Si le premier pion de CR7 dans ce tournoi devra encore patienter, cette offrande est sa septième dans un Euro.

7 – En plus d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'EURO, Cristiano Ronaldo détient désormais le record d'assists (7) dans la compétition depuis qu'Opta dispose de ces données (1968). Inévitable. #TURPOR #EURO2024 pic.twitter.com/nMey670wLe — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2024

Dites « Käse » : Lukaku, VAR à l’âme

Si la Belgique a redressé la barre en dominant la Roumanie, la soirée de Romelu Lukaku fut une nouvelle fois des plus compliquées, même s’il est notamment passeur sur l’ouverture du score de Youri Tielemans. Entre deux loupés, le buteur des Diables rouges s’est vu refuser un troisième but par la VAR pour un hors-jeu… d’un bras. Quand ça veut pas…

De l’autre côté du mur :

Ce samedi, il y avait aussi la course en ligne féminine du championnat de France de cyclisme. Comment ça, vous n’étiez pas au courant ? Alors, sachez que Juliette Labous a remporté le titre, son premier pour la coureuse de la formation Team DSM – Firmenich PostNL. Moins divertissant et (au moins) tout aussi important, sachez également que la Cour suprême a annulé la condamnation à mort du rappeur Toomaj Salehi en Iran. Pour rappel, l’artiste de 33 ans est emprisonné pour avoir soutenu le mouvement de contestation déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini en septembre 2022. Une victoire, une vraie !

Französische Qualität

On aurait pu parler du lendemain de match des Bleus pour dire que les onze titulaires et Kingsley Coman étaient restés à l’hôtel pour une séance de récupération, pendant que Kylian Mbappé et les autres remplaçants ont pu se dégourdir les jambes avec une opposition de 2×30 minutes en se mélangeant avec des jeunes de Paderborn… mais il faut faire un peu de place aux supporters français. Pour les féliciter, en mettant de côté les quelques chants ringards et le manque de renouveau dans le répertoire, car les fans tricolores sont à la hauteur depuis le début de l’Euro. Ils étaient environ 12 000 à Leipzig ce vendredi soir, un record en déplacement. Ils ont surtout largement rivalisé avec les Oranje, dont le contingent impressionnant n’a pas toujours été très bruyant pendant la rencontre. Ce qui a permis aux Tricolores de se faire entendre, comme face à l’Autriche quatre jours plus tôt. Rien d’incroyable quand la compétition se joue dans un pays frontalier ? Possible, mais c’est une nouveauté culturelle chez les Français qui, historiquement, sont connus pour ne pas se déplacer en masse pour les tournois majeurs. Clément d’Antibes et son coq ne sont plus seuls.

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Kevin Danso l’a fait naître, Kylian Mbappé l’a porté, Patrice Évra l’a adopté. La France attend maintenant que l’ancien latéral gauche de Manchester United et Monaco invente une chorégraphie avec ce fameux masque, en chantant le morceau composé par les supporters. Sacré Pat.

Patrice Evra wearing the Kylian Mbappe mask live on TV 🤣❤️ via @SonySportsNetwk pic.twitter.com/z9mPZSPgA6 — UtdDistrict (@UtdDistrict) June 22, 2024

