Tottenham et Chelsea assurent, Everton sort de la zone rouge

Encore un week-end où le Prince Harry Kane règne en Angleterre.

Grâce à un doublé du meilleur buteur de l’histoire du club, Tottenham n’a pas eu de mal à coucher Nottingham Forest (3-1), largué dès la première période à la suite des buts – de la tête (1-0, 19e) et sur penalty (2-0, 35e) – de Kane, qui laisse ensuite son coéquipier Heung-min Son prendre la lumière d’un bel enchaînement contrôle-frappe dans la surface adverse (3-0, 62e). Une belle victoire, malgré la réduction du score tardive de Worrall sur corner (3-1, 82e), qui permet aux Spurs (48 points) de sécuriser leur quatrième place, dernier ticket pour la Ligue des champions, et de profiter de la défaite de Liverpool (42 points, un match en moins) à Bournemouth pour repousser les Reds à six longueurs. Ces derniers voient d’ailleurs Brighton (39 points, 3 matchs en moins) se rapprocher dangereusement. Les Seagulls, en déplacement à Leeds, ont néanmoins manqué une grosse occasion en concédant le nul (2-2) dans un match où le réalisme (six tirs cadrés au total) a pris le dessus sur les défenses. À deux reprises, Brighton prend les devants grâce à Alexis Mac Allister (0-1, 33e) et un CSC de Jack Harrison (1-2, 61e), mais les Peacocks trouvent à chaque fois les ressources pour revenir, portés par Patrick Bamford (1-1, 40e) et Harrison, qui se rattrape (2-2, 78e).

Un match nul qui fait glisser Leeds au dix-neuvième rang et qui profite à Everton, vainqueur face à Brentford grâce à un pion dès les premiers instants de la rencontre de Dwight McNeil (1-0, 1re). Les Toffees se retrouvent désormais quinzièmes (25 points) et peuvent souffler un peu. Ils se permettent même le luxe de doubler Leicester (seizième, 24 points), qui, malgré seize tirs, a chuté contre un Chelsea (douze tirs) à l’efficacité retrouvée (1-3). Les Blues ouvrent rapidement le score grâce à Ben Chilwell (0-1, 11e) et ne vacillent pas à la suite de l’égalisation de Patson Daka (1-1, 39e), Kai Havertz (1-2, 45e+6) et Mateo Kovačić (1-3, 78e) pliant la rencontre. Toujours englué au classement (dixièmes, 37 points), le club londonien confirme toutefois son embellie, quelques jours après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions.

Un bon bol d’air qui fera du bien à Graham Potter.

Tottenham 3-1 Nottingham Forest

Buts : Kane (19e, 35e SP) et Son (62e) pour les Spurs // Worrall (81e) pour Forest

Leicester 1-2 Chelsea

Buts : Daka (39e) pour les Foxes // Chilwell (11e) et Havertz (45e+6) pour les Blues

Expulsion : Faes (87e) pour Leicester

Leeds United 2-2 Brighton & Hove Albion

Buts : Bamford (40e) et Harrison (78e) pour les Whites // Mac Allister (33e) et Harrison (61e CSC) pour les Seagulls

Everton 1-0 Brentford

But : McNeil (1re) pour les Toffees

Richarlison tacle violemment Antonio Conte sur son temps de jeu