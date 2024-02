Pronostic Everton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enfonce Everton dans la zone rouge

On pensait avoir retrouvé une belle équipe d’Everton lorsqu’elle avait enchaîné 4 victoires de suite, mais cette époque est déjà loin avec cette série de 5 journées sans gagner (2 nul, 3 défaites) et une place dans la zone rouge à la clé. Pire encore, il n’y a qu’une seule victoire au compteur depuis 9 matchs toutes compétitions confondues. Cette série coïncide avec la perte de Doucouré (6 buts) qui était très performant avant sa blessure, et qui devrait malheureusement manquer une nouvelle rencontre. On aura tout de même Harrison pour le remplacer (2 buts, 3 passes) derrière un Calvert-Lewin que l’on peine à vraiment retrouver (3 buts seulement cette saison).

Même sans sa star Son partie à la Coupe d’Asie, Tottenham tient le choc. Vainqueurs de Burnley (1-0) et Brentford (2-3), les Spurs ont en revanche perdu des points contre United (2-2) et City (0-1), mais en étant loin d’être ridicules. Le retour de James Maddison fait déjà du bien et cela devrait se poursuivre ce week-end, lui qui devrait servir des Kulusevski (5 buts, 2 passes), Werner tout juste arrivé, Johnson (2 buts, 4 passes) et Richarlison (8 buts) qui a enfin pris ses marques. Les Londoniens vont s’en sortir sur la pelouse d’une équipe d’Everton dans le dur et privée de joueurs importants, tandis que Tottenham a retrouvé son maître à jouer si précieux avant sa blessure, Maddison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic Tottenham Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League