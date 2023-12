Pronostic Tottenham Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Une rencontre serrée, mais ouverte entre Tottenham et Everton

Après son début de saison canon, Tottenham a connu un enchaînement de mauvais résultats et se retrouve 5e de Premier League. Mais les Spurs ont retrouvé le chemin de la victoire à deux reprises dernièrement, d’abord contre Newcastle (4-1) et sur la pelouse de Nottingham Forest le week-end dernier (0-2), et ne compte qu’un petit point de retard sur la 4e place. Mais Tottenham n’est pas épargné par les blessures, puisque les importants Van de Ven et Maddison, ou encore le milieu potentiellement titulaire Bentancur ne participeront pas à la rencontre, tout comme Bissouma, suspendu. Quant à lui, l’ancien Parisien Lo Celso (2 buts en 7 matchs) est incertain. Tous les deux buteurs lors de la dernière journée, Kulusevski (5 buts et 2 passes en PL) et Richarlison (4 buts et 3 passes en PL) occuperont probablement l’attaque des Spurs avec la pièce maîtresse de l’équipe, le Coréen Son (10 buts et 4 passes en PL).

Everton a déjà rattrapé le retrait de 10 points infligé par la Fédération grâce à ses bons résultats, et devrait occuper la 9e place. Malheureusement, il n’est que 16e de Premier League aujourd’hui, et se retrouve à nouveau à jouer le maintien. Les Toffees ont gagné leurs 4 derniers matchs contre Nottingham Forest (0-1), Newcastle (3-0), Chelsea (2-0) et Burnley le week-end dernier (0-2). Peu d’absences de leur côté en revanche, puisque seul l’absent de longue date Dele Alli manquera à coup sûr la rencontre, blessé. Les latéraux Young et Coleman sont incertains, tandis que Branthwaite et l’ancien Parisien Gueye ont fini de purger leur suspension et sont de retour. Les hommes forts sont l’ancien Lillois Onana, buteur dernièrement, et le duo offensif composé de Doucouré (6 buts en PL) et Calvert-Lewin (3 buts en PL). Contre une équipe de Tottenham réduite, des Toffees en grande forme peuvent aller chercher un résultat, mais ces Spurs restent bien armés, avec des joueurs comme Son (10 buts) ou Kulusevski. Ces deux équipes à la fête offensivement et pleine de confiance pourraient en revanche nous offrir un match spectaculaire et plein de buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

