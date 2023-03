Chelsea 2-0 Borussia Dortmund

Buts : Sterling (43e) et Havertz (53e, SP)

Ils ne mettaient plus un pied devant l’autre, ils avaient un mal fou à décrocher une victoire, ils ne parvenaient plus à tromper un gardien ou si peu… Et puis, finalement, ils ont en quelque sorte relancé leur saison en l’espace d’une soirée. En 90 minutes, les joueurs de Chelsea sont en effet allés chercher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en renversant le Borussia Dortmund qui s’était pourtant imposé 1-0 à l’aller.

Plus forts, plus déterminés, plus incisifs, plus chanceux aussi : loin de l’image qu’ils ont donnée ces dernières semaines, les Blues ont su maîtriser des Allemands décevants en inscrivant un but juste avant et juste après la mi-temps. Le premier de Sterling, le second d’Havertz sur un penalty loupé, puis à retirer. Bref : les Anglais s’en sortent bien, mais ils le méritent.

La double seconde chance d’Havertz

Que retenir de la première période, d’abord ? Plein de choses, à vrai dire, sachant que l’histoire commence mal pour Dortmund qui perd très rapidement Brandt sur blessure. Chelsea tente alors d’en profiter, mais le rythme qu’il impose ne donne rien. Pire, c’est Arrizabalaga qui doit sortir une parade décisive pour éviter un déficit de deux buts pour son équipe. Toujours en course, donc, les Blues laissent le ballon à l’adversaire. Avec, visiblement, une idée derrière la tête : proposer le jeu le plus vertical possible et tenter dès qu’ils le peuvent, ce qui donne lieu à plusieurs situations chaudes en leur faveur. Ainsi, Havertz touche le poteau à la demi-heure de jeu et sa réalisation inscrite dix minutes plus tard est refusée pour un hors-jeu du passeur Sterling. Ce dernier, et alors que Félix gâche une nouvelle opportunité devant Meyer, ouvre finalement le score en puissance peu avant la pause en éliminant Reus sur l’action.

1-0, voilà les Anglais revenus à égalité. Au retour des vestiaires, même topo : les Britanniques accélèrent, et… obtiennent un penalty sanctionnant une main de Wolf, qu’Havertz envoie de nouveau sur le montant. Sauf que ce péno est finalement à retirer, et l’avant-centre le colle cette fois au fond. Ça y est, la bande de Potter est désormais devant et en position de qualifiée. Gallagher signe même le break, annulé pour un nouveau hors-jeu de Sterling. Or, en face, les visiteurs ont un mal fou à se procurer de réelles occasions et le temps passe… Si bien que malgré quelques ultimes frayeurs, les locaux conservent leur courte avance et éliminent le Borussia. Ouf, leur saison n’est pas encore terminée !

Any player encroaching in to the box before the ball is kicked can cause a retake. Those are the rules. Actually it looks like the Dortmund player pushed the Chelsea player into the box also. pic.twitter.com/pC43VMZ0pD — Robin #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Eurobin) March 7, 2023

Chelsea (3-4-3) : Arrizabalaga – Fofana, Koulibaly, Cucurella – James, Kovacic (Pulisic, 83e), Fernandez (Zakaria, 87e), Chilwell – Sterling (Loftus-Cheek, 83e), Havertz, Félix (Gallagher, 67e). Entraîneur : Potter.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Meyer – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro – Can, Özcan (Bynoe-Gittens, 64e) – Brandt (Reyna, 5e), Bellingham, Reus – Haller (Malen, 77e). Entraîneur : Terzic.

Benfica réduit Bruges en charpie