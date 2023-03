Pronostic Chelsea Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue des Champions

100€ remboursés en Freebets pour jouer nos pronostics Chelsea Dortmund !

Chelsea toujours en plein doute

Sur le toit de l’Europe il y a deux saisons, Chelsea se trouve actuellement en ballottage défavorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En effet, la formation londonienne s’est inclinée lors du match aller à Dortmund (1-0) et se retrouve dans l’obligation de s’imposer lors de ce match retour pour ne pas voir son parcours s’arrêter. Éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup, les Blues sont en grande difficulté en Premier League avec la 10e place du classement à 8 points d’une place qualificative pour une compétition européenne et 11 de la Ligue des champions. Battu consécutivement par Southampton (0-1), alors lanterne rouge de PL, puis sur la pelouse de Tottenham (2-0), Chelsea s’est repris difficilement le week-end dernier en dominant Leeds (1-0) grâce à un but de Wesley Fofana. Ce succès est venu mettre fin à une terrible série de 6 matchs sans la moindre victoire.

10 sur 10 pour le Borussia

A contrario, le Borussia Dortmund se présente outre-Manche sur une excellente dynamique, puisque le BvB vient de remporter son 10e match consécutif lors de la réception de Leipzig (2-1) le week-end dernier. Lors de cette affiche de Bundesliga, les Marsupiaux s’en sont remis à Emre Can et à leur capitaine Marco Reus. Grâce à ce succès, Dortmund partage toujours la tête de la Bundesliga avec le Bayern Munich (49 points pour les 2 formations). En course sur tous les tableaux, le BvB affrontera de nouveau Leipzig, en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, et a donc fait un pas important en C1 en remportant le match aller face à Chelsea (1-0) sur une réalisation de la pépite Adeyemi. Lors de ce match, Dortmund a globalement dominé, mais a aussi été chanceux de bénéficier du manque d’efficacité des attaquants londoniens.

Des absents de chaque côté

Chelsea est touché depuis le début de saison par une grande vague d’absences. Actuellement, Thiago Silva, Broja, Pulisic et Azpilicueta sont tous sur le flanc, tandis qu’Aubameyang n’est pas qualifié pour cette phase finale de C1, et que Mount est suspendu. Néanmoins, malgré ces indisponibilités, le club londonien a fière allure avec Koulibaly, Ziyech, Havertz, Sterling, Mudryk, João Félix ou le champion du monde argentin Enzo Fernandez. Au rayon des bonnes nouvelles, Wesley Fofana a effectué son retour depuis quelques semaines et a livré une très bonne prestation face à Leeds le week-end dernier, étant même élu homme du match. En face, Terzic connaît également son lot d’absences, puisque Adeyemi et Moukoko sont indisponibles devant, et le latéral droit Wolf est incertain. Au même poste, la recrue hivernale Rayerson est suspendue. Pour le reste, le technicien croate devrait évidemment s’appuyer sur Can et Reus, buteurs tous deux ce week-end, sur Brandt, redevenu efficace, ou sur Bellingham, qui devrait vouloir briller sur son sol.

Les compositions probables pour Chelsea – Dortmund :

Chelsea: Kepa – James, Fofana, Koulibaly, Chilwell – Loftus-Cheek, Enzo Fernandez – Ziyech, Joao Felix, Sterling – Havertz.

Dortmund : Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro – Can – Brandt, Bellingham, Bynoe-Gittens, Reus – Haller.

Pronostics Chelsea Dortmund: le Borussia profite de la fébrilité des Blues

Dans cette période difficile marquée par 1 seule victoire sur ses 7 derniers matchs, Chelsea ne livre pas de mauvaises prestations, mais paye cash son manque d’efficacité offensive. Souvent dominateur, le club londonien se montre maladroit dans le dernier geste, comme le confirment les 2 seuls buts inscrits sur la période. En revanche, les Blues se montrent plutôt solides défensivement (5 buts encaissés). Ce mardi, les Blues n’auront pas le choix et vont devoir prendre des risques pour renverser le Borussia qui vit un passage vertueux. Pour ce match retour, les Marsupiaux vont sans doute profiter d’un plan de jeu leur convenant, à savoir les contre-attaques. Sur une impressionnante série de 10 succès consécutifs, Dortmund devrait accrocher un résultat à Stamford Bridge, ce qui lui ouvrirait les portes des quarts de finale.

