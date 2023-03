Après la « fucking disgrace » de Drogba, la « joke » de Bellingham.

En zone mixte, Jude Bellingham a qualifié de « blague » la décision de faire retirer le penalty manqué par Kai Havertz après intervention de la VAR, ce mardi lors de la victoire de Chelsea sur le Borussia Dortmund (2-0), en huitièmes de finale retours de la Ligue des champions. Résultat synonyme d’élimination pour le BvB après sa victoire à l’aller (1-0). « Je pense que pour chaque pénalty, surtout quand vous avez une course d’élan aussi lente, il y a toujours des gens qui empiètent sur la surface de réparation d’un mètre ou deux », a ajouté le milieu de terrain anglais. Une décision lourde de conséquence pour les Allemands, puisque le second penalty, transformé par Havertz, a permis la qualification des Londoniens.

Dans la même veine, au micro de Prime Video Allemagne, Emre Can en a remis une couche sur Danny Makkelie, l’arbitre de la rencontre : « On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l’arbitre. Redonner le penalty à tirer comme ça, comment c’est possible ? Je ne comprends pas. L’arbitre a été très mauvais aujourd’hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait à Stamford Bridge, peut-être qu’il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L’UEFA aurait dû nous attribuer un autre arbitre, ça n’allait pas du tout. »

Le Blues des Jaunes.

Chelsea renverse Dortmund