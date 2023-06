Messi file à l’Inter Miami sans oublier de critiquer le PSG

Joli coup de la part du dernier de la conférence Est de la MLS.

Un temps annoncé de retour à Barcelone, puis envoyé en Arabie saoudite, Lionel Messi a finalement tranché : direction l’Inter Miami. La Pulga a annoncé ce mercredi, dans une interview accordée aux journaux espagnols Sport et Mundo Deportivo, qu’il avait choisi de rejoindre la franchise floridienne. « J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100 % mais on a décidé de continuer là-bas », a-t-il déclaré.

Il a également expliqué pourquoi il n’avait finalement pas rejoint le Barça (l’argent) : « J’avais des offres européennes mais la seule équipe européenne que je voulais était le Barça. J’ai entendu dire que Barcelone devait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité est que je ne voulais pas passer par là ». Enfin, comme tout divorce qui se respecte, il en a profité pour cracher sur son ex, le PSG. « C’était deux années où je n’étais pas heureux, je n’aimais pas ça, a-t-il confié. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux ».

Ce sont donc les grèves de la RATP qui ont eu raison de son aventure au PSG.

Lionel Messi se rapproche de l'Inter Miami