Leo Messi assure qu’il ne souhaitait pas aller au PSG

Tacle les deux pieds décollés.

Nouvelle coqueluche de l’Inter Miami de David Beckham, Lionel Messi n’a pas été tendre avec le PSG, qu’il a quitté libre il y a un mois, en conférence de presse. Questionné sur son passage dans le club de la capitale, la Pulga a confirmé avoir été forcé de quitter le Barça à l’époque, suite aux difficultés économiques des Blaugrana : « Mon départ pour Paris n’est pas quelque chose que je souhaitais. Cela s’est fait du jour au lendemain. J’ai dû m’habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d’années passées à Barcelone. »

"Hoy te puedo decir que estoy muy feliz por la decisión que tomamos.”

Leo Messi on his decision to join the club and on how he is enjoying the city and this new experience. pic.twitter.com/n2lvKpLNSj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023