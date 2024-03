Le Bayern Munich pose un ultimatum à Alphonso Davies

Plus rapide sur le terrain que pour signer sa prolongation.

Le Real Madrid est sur tous les fronts et ne compte pas seulement attirer Kylian Mbappé dans ses rangs durant l’été prochain. Le mastodonte aux 14 Ligues des champions entend également recruter Alphonso Davies, joueur ultra polyvalent du Bayern Munich. Alors que la presse espagnole avançait un accord entre le joueur et les Merengues en février dernier, Sky Sport Allemagne indique que le club bavarois a fixé un ultimatum au Canadien afin d’avoir une réponse dans les prochains jours à une offre de prolongation courant alors jusqu’en 2029 et avec un salaire de 14 millions d’euros par saison.

S’il ne signe pas ce deal, Davies, sera mis en vente à un an de son contrat actuel et le Real Madrid ne devrait pas s’en priver. Si les Madrilènes ne comptent pas poser plus de 50 millions d’euros sur la table, le Bayern en attendrait près de 60. À l’heure où le flanc gauche de l’équipe de Carlo Ancelotti est souvent instable, une telle arrivée ne serait pas de trop.

De quoi lancer un nouveau mercato galactique.

