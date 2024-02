Alphonso Davies et le Real Madrid se seraient déjà mis d’accord

Les Galactiques, épisode IV.

Dans un article publié ce jeudi, Relevo confirme que le Real Madrid et Alphonso Davies ont conclu un accord pour une arrivée dès l’été prochain de l’international canadien en Espagne. À l’heure actuelle, il ne manquerait seulement l’approbation du Bayern Munich, club avec lequel le joueur âgé de 23 ans est sous contrat jusqu’en 2025. D’ailleurs, le quotidien espagnol argumente que les multiples refus du latéral gauche de prolonger (actuellement blessé à un genou, le Canadien vient de reprendre la foulée ce jeudi) obligeraient le Rekordmeister à le laisser filer s’il veut récupérer des liquidités.

Si le transfert ne sera pas officialisé avant l’ouverture du prochain mercato d’été (1er juillet 2024), la Casa Blanca ne connaît pas non plus l’identité précise des latéraux qui feront partie de l’effectif la saison prochaine. Ferland Mendy, qui est lui aussi sous-contrat jusqu’en 2025, ne sait pas s’il restera à Madrid et Fran García, qui ne donne pas satisfaction à Carlo Ancelotti, ne sera peut-être pas conservé. Si l’arrivée d’Alphonso Davies se confirme, les Merengues auront une nouvelle corde à leur arc pour la saison prochaine, avec un joueur qui peut jouer en défense, au milieu et même en tant qu’ailier gauche.

Avec Davies, plus besoin de la vitesse de Mbappé.

