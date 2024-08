L’AS Monaco célèbre ses 100 ans

L’AS Monaco a enfin l’âge de ses habitants !

Le 23 août 1924, plusieurs sociétés sportives de Monaco et de Beausoleil fusionnèrent pour créer l’Association sportive de Monaco, abrégée en AS Monaco. Le club de la Principauté célèbre ainsi son centenaire d’existence ce vendredi, avec notamment la publication d’une vidéo d’anniversaire sur ses réseaux sociaux, où on peut voir d’anciennes gloires monégasques comme Sabri Lamouchi, Lillian Thuram, Kylian Mbappé ou encore Sonny Anderson raconter leurs plus beaux souvenirs en rouge et blanc.

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́, 𝐹𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒́, 𝐵𝑒𝑎𝑢 𝑗𝑒𝑢, 𝐷𝑒́𝑠𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑃ℎ𝑒́𝑛𝑜𝑚𝑒̀𝑛𝑒𝑠 ✨🎂 L'AS Monaco fête ses 1⃣0⃣0⃣ ans aujourd'hui ❤️🤍 pic.twitter.com/qORfualr0l — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 23, 2024

Et des souvenirs, il y en a à raconter, tant le club monégasque a eu une histoire riche depuis ses débuts. Faisant partie des équipes les plus titrées de l’Hexagone, le club du Rocher compte dans son armoire à trophées huit titres de champion de France, cinq Coupes de France, quatre Trophées des champions et une Coupe de la Ligue, en plus bien sûr de plusieurs épopées en Ligue des champions, comme la finale perdue en 2004 ou encore l’élimination en demi-finales en 2017.

Pour célébrer ses 100 ans comme il se doit, Monaco a précisé dans un communiqué que plusieurs évènements allaient être organisés au cours de la saison, en plus de sa collection de maillots spéciale proposée cette année. Un film retraçant l’histoire du club sera diffusé sur ses réseaux, tandis qu’un espace spécial a été créé sur le site de l’ASM pour parcourir les moments marquants de son existence. Monaco précise également que le match du Centenaire aura lieu contre Montpellier, qui fête ses 50 ans cette saison, lors de la sixième journée de Ligue 1, le week-end du 27 septembre. D’anciens joueurs rouge et blanc seront présents au stade Louis-II pour l’occasion, et les Monégasques joueront avec un maillot collector, disponible en édition limitée.

Bon anniversaire Munegu !

Pronostic Lyon Monaco : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1