Les drôles de stats de la France

Le parcours de la France est (déjà) une énigme, lors de cet Euro 2024.

Après la victoire des Bleus contre l’Autriche lors du premier match et le nul face aux Pays-Bas à l’occasion du deuxième, quelques chiffres attirent l’attention. D’abord, le 0-0 obtenu devant les Pays-Bas était le premier dans la compétition depuis 50 matchs. Ensuite, il s’agissait du douzième des Tricolores en tournoi majeur depuis 1992 : sur la période, personne n’a fait « mieux ». Autre étrangeté : ayant seulement trouvé la faille via un CSC pour le moment, l’équipe de Didier Deschamps est devenue la première de l’histoire de l’épreuve à compter quatre points au bout de deux journées sans qu’un de ses joueurs ne marque un but. Que personne ne marque lors des deux premières parties à l’Euro, c’est d’ailleurs également une première pour la sélection.

12 – Depuis son 1er 0-0 en 1992, l'équipe de France a enregistré 12 matches nuls et vierges en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO), plus que toute autre équipe sur la période. Neutre. #EURO2024 pic.twitter.com/Wz2bbwtVBF — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2024

Les statistiques individuelles, maintenant. Gardien du temple et performant face aux Néerlandais comme face aux partenaires de David Alaba, Mike Maignan est devenu le troisième portier à garder ses cages inviolées lors de ses deux premières sorties en tournoi majeur (après Joel Bats et Fabien Barthez). Devant lui, Dayot Upamecano a obtenu un neuvième clean sheet sur ses dix dernières sélections. Encore plus haut, Antoine Griezmann est désormais l’homme ayant disputé le plus de matchs en tant que capitaine des Bleus sans en avoir remporté un seul (deux défaites, trois nuls). Enfin, les Tricolores n’ont remporté aucun des six dernières rencontres lors desquelles Kylian Mbappé n’a pas été titulaire (deux revers, quatre nuls).

De là à en tirer des conclusions…

6 – L'équipe de France n'a remporté aucun des 6 derniers matches lors desquels Kylian Mbappé n'a pas été titulaire (4 nuls, 2 défaites). Présage ? #PBSFRA pic.twitter.com/udnBZRepkN — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2024

Antoine Griezmann compare son poste avec la France à celui de l’Atlético