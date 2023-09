Boca et Palmeiras se neutralisent en demie aller de Libertadores

Edinson Cavani aura-t-il enfin droit à un titre continental ?

Opposés en demi-finales de Copa Libertadores, Boca Juniors et Palmeiras n’ont pu faire mieux qu’un match nul à la Bombonera, dans la nuit de jeudi à vendredi (0-0). Alors que la finale se déroulera au Maracanã début novembre, c’est Boca qui a montré le plus d’ambition dans le jeu, se procurant les occasions les plus franches notamment par Cavani, sans réussir à trouver la faille.

Gran marco en La Bombonera para la salida de Boca 🇦🇷 y Palmeiras 🇧🇷 por las semis de la CONMEBOL #Libertadores. 📺 Seguí la CONMEBOL #LibertadoresEnTelefe @telefe pic.twitter.com/RsntfLb6y8 — VarskySports (@VarskySports) September 29, 2023

Dans une ambiance de folie, c’est Valentín Barco qui s’est le plus démarqué chez les locaux. À 19 ans, l’ancien latéral gauche reconverti ailier cette saison s’est montré percutant et s’affiche comme le leader technique incontestable de l’équipe, alors que les clubs européens devraient prochainement s’affairer sur le dossier. Dans une semaine, le spectre d’une séance de tirs au but planera sur la rencontre. Pour la stat’, la formation argentine n’a gagné aucun match depuis le début des tours à élimination directe… Et n’en ont perdu aucun non plus (cinq matchs nuls dont quatre 0-0, trois qualifications aux tirs au but).

Des vrais statistiques de pisse-froid.

