Boca Juniors claque deux records aux antipodes

Douzième finale, mais pas encore de victoire.

En éliminant Palmeiras en demi-finales de Copa Libertadores, Boca Juniors a réalisé un exploit peu commun. En effet, il est devenu le premier club à se qualifier pour une douzième finale de la plus grande compétition sud-américaine, alors qu’il était déjà seul au monde avec ses onze finales disputées. Le 4 novembre prochain au Maracana, les Xeneizes auront l’occasion d’égaler Independiente, détenteur du record de victoires dans la compétition avec sept succès.

Mais si le parcours des joueurs de Jorge Almiron est aussi spécial, c’est aussi pour son contenu. Successivement opposés au Nacional de Montevideo, à Racing, puis à Palmeiras, les Portègnes n’ont tout simplement remporté aucun match pour atteindre la dernière marche. Des huitièmes aux demi-finales, soit six rencontres en aller-retour, Boca n’aura en effet eu que des résultats nuls (dont quatre 0-0). Un record, tous continents confondus. Et si la performance peut prêter à sourire, elle révèle une certaine pugnacité défensive, et la qualité du vétéran Sergio Romero dans les cages, durant les séances de tirs-au-but, puisque la Copa Libertadores se dispute sans prolongation – sauf en finale.

Boca ou l’équipe de rêve de Diego Simeone.