Sergio Romero dézingue la pelouse de Palmeiras : « Ça, c’est pour le hockey »

Gazon maudit.

Battu par River dans le Superclásico dimanche, Boca Juniors va vite devoir se remettre d’aplomb puisque se profile la demi-finale retour de Copa Libertadores contre Palmeiras. Les deux équipes n’ont pas pu se départager à la Bombonera la semaine passée (0-0), et les Argentins devront arracher leur qualification en terrain hostile. L’expression est d’autant plus adéquate au regard de la pelouse synthétique de l’Allianz Parque.

Le portier de Boca, Sergio Romero, n’a pas caché son appréhension quant aux conditions de jeu dans la nuit de jeudi à vendredi. « La seule chose qui me préoccupe à propos de ce match, c’est le gazon synthétique dont est équipé le terrain de Palmeiras, a-t-il glissé à ESPN. C’est un peu étrange qu’à ce niveau, on parle d’une équipe de football qui a une pelouse synthétique. Ça, c’est pour le hockey. La vérité, c’est que la CONMEBOL et la FIFA devraient dire qu’il faut du gazon hybride ou naturel. »

Tant que ça joue, la FIFA s’en fout…

