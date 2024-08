L’OM de Roberto De Zerbi, c’est droit au but !

L’OM version Roberto De Zerbi a passé son premier test avec succès à Brest, l’une des pelouses les plus hostiles de l’Hexagone la saison passée. Si tout n’a pas été parfait, les Marseillais ont brillé par leur efficacité offensive et réalisé une entrée qui pourrait faire date.

Attention, travaux en cours. L’intersaison de l’Olympique de Marseille a pris des allures de chantier (comme souvent) avec des changements à la pelle cet été. Un nouveau contremaître, Roberto De Zerbi, arrivé relativement tardivement, le 29 juin seulement. Un matériel réajusté et des plans chamboulés avec des départs majeurs, des tauliers envoyés au placard et tout un contingent de forces vives à assembler pour construire une nouvelle équipe ex nihilo en respectant des délais ultra-serrés. Un été agité, typiquement marseillais, qui invitait à faire preuve de patience et qui laissait présager un démarrage en douceur. Tout l’inverse de ce qu’on a pu observer ce samedi sur la pelouse de Brest (1-5).

Droit au but

En milieu de semaine, RDZ affirmait à L’Équipe qu’il voulait, lui, « aller droit au but », conformément à la sacro-sainte devise de l’OM. Bingo : ses joueurs ont frappé sept fois à Francis-Le Blé et ont marqué cinq buts. « Ils ont été terriblement efficaces », reconnaissait Brendan Chardonnet. « On a bien commencé, on est contents parce qu’on a marqué sur toutes nos possibilités », confiait le capitaine Leonardo Balerdi au coup de sifflet final. Il fallait remonter à 1952 pour voir Marseille démarrer la saison aussi fort (5-1 contre Montpellier à l’époque). Mention spéciale, inévitablement, pour Mason Greenwood. Les spectateurs avaient à peine eu le temps de s’installer que l’ailier s’est rué vers la cage pour ouvrir le score d’un but plein de classe, d’une frappe croisée imparable.

Arrivé sur des chardons ardents avec ses histoires de violences conjugales, l’Anglais a fait son maximum pour que l’attention se porte sur le terrain plus que sur ses casseroles. Auteur d’un second but à la demi-heure de jeu sur penalty, l’ancien espoir de Manchester United s’est fendu d’un doublé pour ses débuts en Ligue 1, a obtenu un autre péno, cette fois transformé par Elye Wahi, et a souvent fait les bons choix, à l’image de sa passe vers Amine Harit sur le deuxième but. Il faudra attendre pour le confirmer, mais cette première sortie tend à montrer que les dirigeants marseillais ne se sont pas trompés – sportivement, en tout cas.

Révolution.com

De Zerbi a aussi réussi à mettre Luis Henrique en confiance, au point que le Brésilien a également vu double, ce que plus grand monde n’osait imaginer. Malgré les rumeurs de départ, Amine Harit s’est montré sous un jour que l’on n’attendait pas non plus avec du gaz, des transmissions lumineuses, deux passes dé, ainsi qu’un penalty provoqué. Tous les joueurs à vocation offensive ont ainsi pu prendre une dose de confiance en intraveineuse, puisque Wahi a ouvert son compteur sur penalty avant de sortir, histoire de donner un peu de relief à une première plutôt neutre (14 ballons touchés, 6 passes réussies sur 10). On a connu pire match d’ouverture.

L’assaisonnement reste cependant à revoir sur le plan défensif. Tout juste sorti de l’avion, Geronimo Rulli a dû se démener pour empêcher le Stade brestois de faire douter son équipe. Auteur de six arrêts, l’Argentin a multiplié les parades, notamment en première période, repoussant le penalty de Romain Del Castillo à la 9e minute de jeu alors que l’OM ne menait que 1-0. L’arbre ne saurait cacher la forêt d’une équipe qui a concédé beaucoup trop d’occasions franches.

« On change beaucoup de choses, on révolutionne l’équipe, rappelait RDZ au micro de beIN. On doit s’améliorer partout. On a laissé le ballon trop de fois à l’adversaire, on a défendu trop bas selon moi. On pouvait mieux gérer certaines situations. En deuxième période, après le quatrième but, on a baissé en intensité et on doit s’améliorer là-dessus au niveau de la mentalité. On a de grandes ambitions, c’est pour ça qu’on doit améliorer les choses négatives rapidement. » En attendant la réception de Reims dimanche prochain, les Marseillais peuvent savourer : ils occupent provisoirement la tête du championnat, devant le PSG, et c’est suffisamment rare pour en profiter.

