Trois matchs de suspension pour Éric Roy, le carton rouge de Leonardo Balerdi maintenu

Pas de privilège Royal.

La commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi et a livré ses verdicts quant aux incidents survenus le week-end dernier en Ligue 1. Expulsé lors de la victoire de Brest face à Toulouse (2-0), Éric Roy a écopé d’une suspension de trois matchs. L’entraîneur brestois avait fait preuve d’une attitude très véhémente envers le corps arbitral, s’étant fortement agacé d’un penalty accordé aux Toulousains. Après la rencontre, le quinquagénaire s’était aussi offert le scalp des arbitres de Ligue 1 : « J’ai connu l’arbitrage de ce premier match de Ligue des champions (victoire 2-1 face à Sturm Graz) et j’ai vu le management du quatrième arbitre qui était exceptionnel dans sa manière de parler, de dédramatiser, avait expliqué le quinquagénaire. Mais là, au lieu d’engager un dialogue, ben non, ce sont des sanctions qui tombent tout de suite. Il y a le très haut niveau et puis après, il y a la Ligue 1. »

Dans le rayon des polémiques, on pouvait aussi compter l’expulsion de Leonardo Balerdi lors de l’incroyable Olympico de dimanche (2-3). L’Argentin avait été exclu pour un second carton jaune malgré des images qui semblaient indiquer un tirage de maillot au préalable d’Alexandre Lacazette. Sans surprise, la commission n’a pas retiré la seconde biscotte reçue par le défenseur, au grand dam du club phocéen qui avait demandé l’annulation du carton rouge. Balerdi écope dès lors d’un match de suspension.

À cinq minutes près, c’est à peu près ce qu’il avait déjà purgé lors du match face à l’OL en réalité.

