Pronostic Brest OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

L’OM affiche ses ambitions à Brest

L’affiche de ce samedi après-midi nous amène en Bretagne avec le choc entre Brest et l’Olympique de Marseille. La formation brestoise sort d’un exercice incroyable où elle a fini à une inattendue et une très belle troisième place, derrière le PSG et Monaco. Qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, la bande à Eric Roy fera face à un calendrier dantesque. Cet été, le club breton a perdu Mounié, Brassier et Satriano et s’est renforcé principalement en attirant Ludovic Ajorque qui sort d’une saison décevante en Allemagne. A noter que l’excellent Pierre Lees-Melou s’est blessé gravement en fin de saison et ratera la reprise comme son compère du milieu Magnetti, suspendu. Lors de sa préparation estivale, Brest n’a pas spécialement brillé avec un seul succès face à Avranches, pour des nuls contre Lorient et la Juventus, et des défaites face à Laval, le Napoli et Newcastle.

En face, l’Olympique de Marseille sort d’une saison décevante, terminée à la 8e place. Au cours de la saison, le club olympien a connu 3 entraineurs différents avec Marcelino, Gattuso et Gasset. Lors de l’intersaison, les dirigeants marseillais ont frappé fort en signant la recrue phare de Ligue 1 avec l’arrivée de Roberto de Zerbi sur le banc olympien. Le technicien italien est connu pour proposer un jeu très plaisant, basé sur la possession, qui lui permet d’avoir la reconnaissance de ses pairs. L’ancien de Brighton a modifié l’effectif marseillais puisque les Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Gueye ou Lopez sont partis. Dans le sens inverse, les Carboni, Wahi, Rulli, Cornelius, Greenwood, Koné ou Hojbjerg sont venus renforcer le groupe, sans oublier l’ancien défenseur brestois Brassier qui sera suspendu ce samedi. La préparation estivale a apporté des signes positifs avec un jeu très intéressant. Lors des matchs amicaux, les Marseillais ont perdu leur premier match face à Nîmes avant de monter en puissance avec un nul contre Sunderland et des victoires face à Toulon, Pau et Augsbourg. Plein d’attente et boosté par l’arrivée de de Zerbi, Marseille devrait prendre le dessus sur une équipe brestoise qui va devoir assumer son statut. Greenwood a déjà marqué 2 buts en amical.

