Simply The Best.

La cérémonie annuelle de la FIFA a sacré Leo Messi joueur de l’année, et les Argentins ont largement surfé sur leur titre mondial. Emiliano Martínez a ainsi récupéré le trophée de meilleur gardien, et Lionel Scaloni celui de meilleur entraîneur. Dans les catégories féminines, les Lionesses, championnes d’Europe à domicile, ont été récompensées par l’intermédiaire de la sélectionneuse Sarina Wiegman et de la gardienne Mary Earps. La double Ballon d’or Alexia Putellas, finaliste de la Ligue des champions avec Barcelone, a en revanche poursuivi sa razzia et privé Beth Mead du prix de meilleure joueuse.

Malgré sa demi-volée stratosphérique contre le PAOK, Dimitri Payet a vu le prix Puskás lui filer sous le nez. Le jury lui a préféré le retourné sensationnel de Marcin Oleksy, amputé de la jambe gauche, avec le Warta Poznań. À noter la dinguerie de l’équipe type de l’année, formée en 3-3-4 avec Leo Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Erling Haaland pour composer la ligne d’attaque. Décidément, la FIFA a toujours du mal avec le concept de réalité.

Le palmarès

Meilleur joueur : Lionel Messi (Argentine / PSG)

Meilleure joueuse : Alexia Putellas (Espagne / Barcelone)

Meilleur gardien : Emiliano Martinez (Argentine / Aston Villa)

Meilleure gardienne : Mary Earps (Angleterre / Manchester United)

Meilleur entraîneur : Lionel Scaloni (Argentine)

Meilleure entraîneuse : Sarina Wiegman (Angleterre)

Onze type masculin : Courtois – Hakimi, Van Dijk, Cancelo – Casemiro, De Bruyne, Modrić – Messi, Mbappé, Benzema, Haaland

Onze type féminin : Endler – Bronze, Williamson, Renard, León – Putellas, Walsh, Oberdorf – Morgan, Kerr, Mead

Prix Puskás : Marcin Oleksy (Pologne / Warta Poznań)

Fan Award : les supporters argentins à la Coupe du monde

Fair Play Award : Luka Lochoshvili (Géorgie / Cremonese)