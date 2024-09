Les pieds à Paris, le coeur à Barcelone.

Au mois d’avril, en quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG conquérait Barcelone (1-4) et retournait le score du match aller pour s’engouffrer dans le dernier carré. Un match déchirant pour le technicien parisien Luis Enrique, ancien joueur (1996-2004) et entraîneur (la réserve de 2008 à 2011, l’équipe première de 2014 à 2017) du Barça.

🗣️ "No me puedo imaginar una final contra el Barça, parecería un azucarillo." Puro #LuisEnrique. Entrevista en exclusiva, esta noche (22:00) en Movistar Plus + (dial 7). 🚨📽️ El mejor aperitivo para lo que SE VIENE: 'No tenéis ni **** idea', 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗼 el próximo lunes 30. pic.twitter.com/tGbKbMpwYI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 23, 2024

« Je ne peux pas imaginer une finale contre Barça »

« Le match contre le Barça a été horrible, déclare l’Espagnol dans un extrait tiré de la série documentaire que lui consacre Movistar Plus+. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné comme joueur et comme entraîneur, ça a été une sensation horrible. Pour moi, pour mes enfants et pour ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison, je ne peux pas imaginer une finale contre Barça. »

Heureusement pour Luis, le PSG n’a pas l’habitude de jouer des finales.

