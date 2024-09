Luis Enrique à propos du Barça de Xavi : « Ils jouent comme Eibar »

AT le Mercredi 25 Septembre à 09:20 Article modifié le Mercredi 25 Septembre à 11:46

Un véritable amour-haine.

Au fur et à mesure des révélations, le documentaire consacré au quotidien de Luis Enrique semble nous réserver de belles surprises. Après avoir déjà livré quelques exclus (un recadrage de l’entraîneur avec Kylian Mbappé), le quotidien AS s’est délecté de publier une séquence qui va faire chauffer la Catalogne.

« Le Barça n’est pas une équipe dominante et n’est pas une bonne équipe défensive. Il n’a aucune qualité défensive, aurait-il affirmé, en marge du quart de finale de C1 entre le PSG et son ancien club. Ils jouent avec le ballon. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Ils jouent comme Eibar. » Des propos chocs, d’autant plus qu’ils interviennent quelques heures après que Luis Enrique a clamé son amour pour le Barça.

Intitulée Vous n’avez aucune putain d’idée, et diffusée à partir du 30 septembre sur Movistar +, la future série est découpée en trois épisodes.

Les câlins entre Luis Enrique et Xavi n’étaient donc pas sincères ?

