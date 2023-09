L’Angleterre ficelle l’Écosse

Écosse 1-3 Angleterre

Buts : Maguire (CSC, 67e) pour la Tartan Army // Foden (32e), Bellingham (35e) et Kane (81e) pour les Three Lions

Dans la famille Maguire, Tobey n’est pas le seul à faire des toiles.

Contrariée par l’Ukraine samedi dernier, l’Angleterre a passé ses nerfs sur l’Écosse ce mardi soir (1-3). Rapidement, les Three Lions font parler leur supériorité technique pour mettre la pression sur les cages adverses. Il faut toutefois attendre plus d’une demi-heure pour enfin voir les sujets de Gareth Southgate attraper le cadre d’Angus Gunn. Et même faire mieux, puisque, après un bon mouvement collectif initié par Marcus Rashford et Jude Bellingham, Phil Foden glisse le bout de son pied pour reprendre, à bout portant, la frappe de Kyle Walker (0-1, 32e). Dans la foulée, le prodige du Real Madrid profite d’un mauvais renvoi de la défense écossaise pour faire le break (0-2, 35e). Tout en maîtrise, Harry Kane et sa bande étouffent ensuite tranquillement les quelques velléités de la Tartan Army, dont le compteur n’affiche pas la moindre frappe à la pause.

600 – England earned their 600th victory in all competitions, becoming the first European nation to reach this milestone in international football. Leaders. pic.twitter.com/tPATSmAKbL — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2023

Revigorés par le court passage aux vestiaires, les Écossais se montrent plus entreprenants, bien aidés par les quelques changements effectués, notamment côté anglais où Harry Maguire a rejoint le pré. Sur une attaque rapide des hommes en bleu, qui n’ont toujours pas trouvé le chemin du cadre, le défenseur de Manchester United catapulte un centre d’Andy Robertson dans ses propres cages (1-2, 67e). Piqués par ce pion, les Three Lions réagissent, mais Eberechi Eze, trouvé dans la profondeur (72e), puis Bellingham (75e) viennent buter sur Gunn. Déjà buteur en première période, l’ancien de Dortmund réalise ensuite un petit numéro pour servir son capitaine qui plante son 59e caramel international (1-3, 81e). Un pion qui met un terme définitif à la timide rébellion écossaise et l’Angleterre s’impose finalement sans trembler dans ce derby.

Et au prince Harry, Kane, d’ajouter l’Écosse à son royaume.

Écosse (3-4-2-1) : Gunn – Porteous, Hendry, Tierney (Armstrong, 82e) – Hickey (Patterson, 89e), Gilmour (Dykes, 60e), McGregor (Jack, 89e), Robertson – McTominay, McGinn (Ferguson, 82e) – Adams (Christie, 60e). Sélectionneur : Steve Clarke.

Angleterre (4-2-3-1) : Ramsdale – Walker, Dunk, Guéhi (Maguire, 46e), Trippier – Philips, Rice – Foden (Saka, 71e), Bellingham (Gallagher, 84e), Rashford (Eze, 71e) – Kane (Wilson, 84e). Sélection : Gareth Southgate.

