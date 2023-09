Pronostic Ecosse Angleterre : Analyse, cotes et prono du match amical

Ecosse et Angleterre se quittent bons amis

Non engagés lors de cette journée dans un match des éliminatoires pour l’Euro 2024, Ecossais et Anglais vont s’affronter dans une rencontre amicale qui devrait remplir les pubs Outre-Manche. La sélection au Tartan réalise des éliminatoires à l’Euro 2024 pour l’instant incroyable puisqu’ils ont tout simplement remporté tous leurs matchs et notamment face à l’Espagne (2-0). En tête de leur groupe, les Ecossais sont bien partis pour se qualifier puisqu’ils possèdent 9 points d’avance sur la Roja (qui compte 2 matchs de moins) et 11 de plus que la Norvège (1 match de moins). Le week-end dernier, l’Ecosse a poursuivi son parcours sans-faute en s’imposant tranquillement à Chypre (0-3) avec notamment des réalisations de McTominay et McGinn. Outre les joueurs de Man U et d’Aston Villa, la sélection écossaise s’appuie sur les Adams, Hickey, Robertson ou Gilmour.

En face, l’Angleterre fait partie des candidats au titre en 2024. Passée proche d’un trophée ces dernières années, la sélection des Three Lions espère décrocher le graal en Allemagne. Conscients qu’ils possèdent une génération talentueuse, les dirigeants anglais commencent à s’interroger concernant le poste de sélectionneur. En effet, malgré des résultats intéressants, Gareth Southgate n’arrive pas à faire franchir le pallier décisif à son équipe. Après avoir remporté ses 4 premiers matchs des éliminatoires, l’Angleterre a été tenue en échec par l’Ukraine (1-1) le week-end dernier. Prévu dans le groupe anglais, Jack Grealish et Trent Alexander Arnold ont déclaré forfait. Néanmoins, la sélection des Three Lions garde fière allure avec les Kane, Bellingham, Maddison, Saka ou Walker. Devant son public, l’Ecosse aura à cœur de briller devant une sélection anglaise qui devrait subir quelques mouvements, et un match nul semble donc tout à fait possible.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

