La Premier League va utiliser l’intelligence artificielle pour rendre la VAR plus efficace

On n’arrête pas le progrès.

Il y a trois mois, des clubs de Premier League demandaient à supprimer la VAR du championnat anglais pour la prochaine saison. Un mois après, un vote entérina la conservation de l’assistance vidéo pour l’exercice à venir, à condition de l’améliorer. Cela semble désormais chose faite, puisque The Guardian révèle que la PL est sur le point de dévoiler une nouvelle version « révolutionnaire » de la VAR, « utilisant la technologie du hors-jeu semi-automatique (SAOT) qui, selon elle, produira la meilleure configuration d’arbitrage au monde. »

En clair, ce nouveau système, développé par une entreprise nommée Genius Sports, se basera sur l’intelligence artificielle pour réduire les délais de vérification de la VAR, avec 28 caméras spéciales installées dans chaque stade de Premier League. En février, le directeur du football du championnat anglais, Tony Scholes, avait déclaré que l’instauration de l’arbitrage vidéo avait endommagé l’expérience des supporters dans le stade, avec des délais à rallonge. Genius Sports promet de régler ce problème.

Avec son nouveau système, qui permet de capturer 10 000 points de données sur la surface de chaque joueur et du ballon, « des murs de hors-jeu » pourront être créés instantanément à disposition des arbitres, et devraient même être diffusés dans les stades, de façon à améliorer l’expérience des supporters le jour du match. The Guardian précise cependant que cette nouveauté ne sera pas utilisée avant la trêve internationale de septembre, le temps d’installer les caméras et la technologie adéquate dans les stades.

Reste à savoir si l’IA pourra aider Tottenham à remporter la PL.

