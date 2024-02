La Premier League liste des améliorations pour la VAR

À re-VAR.

La VAR crée depuis son arrivée dans le football professionnel des débats sans fin. Cette fois-ci, c’est la Premier League, par l’intermédiaire son directeur du football Tony Scholes, qui tente d’y remédier. Dans des propos rapportés par RMC, il a révélé qu’avant l’instauration de la vidéo, « seulement » 82% des décisions arbitrales étaient bonnes contrairement aux 96% annoncés aujourd’hui. Des erreurs sont toutefois encore observées, avec pas moins de 20 erreurs déjà comptabilisées sur la saison en cours (pour 57 corrections). L’axe d’amélioration principal se situe selon la Ligue sur le temps que met la vidéo à valider ou invalider une décision. La durée moyenne des matchs ne fait qu’augmenter avec une moyenne de 101’41 contre 98’10 la saison dernière. « Là où l’expérience VAR est médiocre, c’est l’expérience dans le stade pour le supporter. Cela affecte le plaisir du jeu pour les supporters, et nous savons que cela doit changer », a déclaré le directeur du football anglais.

Tony Scholes souhaite s’inspirer pour cela du rugby, mais l’International Football Association Board (IFAB) freine le progrès. Au rugby, les échanges entre l’arbitre principal et l’arbitre vidéo sont audibles et le chrono est arrêté. « Nous continuerons à faire pression sur l’IFAB pour arriver ce que la VAR soit aussi ouverte, transparente et informative pour les supporters et toutes les parties prenantes que possible », a confié l’homonyme de Paul.

Ont-ils seulement pensé à activer les sous-titres ?