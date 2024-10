La liste de l’Angleterre avec deux grands absents et un come-back !

Le dernier va vous surprendre.

Pour sa seconde liste à la tête des Three Lions, le sélectionneur par intérim Lee Carsley a réservé quelques surprises avant d’affronter la Grèce (10 octobre) et la Finlande (13 octobre) en Ligue des nations. Parmi les convoqués, l’Irlandais a choisi de faire sans Marcus Rashford ni Harry Maguire, qui payent leur très mauvais début de saison avec Manchester United. James Maddison (Tottenham) et Jarrod Bowen (West Ham United) sont eux aussi absents.

Un retour après sept ans d’absence

Parmi les retours, à noter celui de Jude Bellingham, qui n’avait pas assisté au dernier rassemblement en raison d’une blessure. Le Citizen Kyle Walker refait lui aussi son apparition après l’Euro en Allemagne. Mais la plus grosse dinguerie, c’est le retour de Dominic Solanke, transfert le plus cher de l’été et porté disparu de la sélection anglaise depuis maintenant sept ans.

He is coming home.

