Mercato : Un indésirable annonce son retour au PSG... Avec un post LinkedIn

Sur LinkedIn, au milieu des annonces de poste, des CV ou des demandes de stage, Julian Draxler a lui décidé d’annoncer son départ de Benfica, dans un post ce vendredi. « Je n’ai jamais pu montrer ce dont j’étais capable. Je n’arrivais pas à prendre mes marques, j’avais mal et j’ai finalement dû me faire opérer. J’aurais aimé contribuer davantage au championnat et je dois presque m’excuser auprès de tous les responsables. Je dois le dire : on y pense. Même en tant que professionnel ayant quelques années d’expérience, vous voulez simplement être en bonne santé, jouer et soutenir l’équipe sur le terrain », explique le joueur.

Draxler despede-se do Benfica: "Foi especial que, mesmo nos meses que não foram ideais, o clube esteve lá para mim. É isto que distingue este clube. É família." pic.twitter.com/JFFhWFIzHr — B24 (@B24PT) June 8, 2023

Avant de poursuivre : « Mais la particularité de mon séjour à Lisbonne, c’est que même pendant les mois les plus durs, le club a été là pour moi. Je pense que c’est ce qui distingue ce club, c’est pourquoi nous sommes devenus champions, c’est pourquoi ce club joue au sommet de l’Europe. Benfica est une famille, on s’y sent en sécurité et bien traité en tant que joueur. L’atmosphère est extraordinaire. » Le milieu offensif est arrivé en prêt d’une saison sans option d’achat, en provenance du PSG, en septembre 2022. Cette saison, le joueur a disputé 18 matchs pour 2 buts, toutes compétitions confondues. Depuis 2017 et son arrivée chez les Parisiens, l’Allemand traverse les saisons comme un fantôme en enchaînant les séjours à l’infirmerie et les méformes. Le PSG retrouve donc un indésirable ayant prolongé son contrat en mai 2021. Il reste à Draxler une année de contrat dans la capitale.

Pas sûr, néanmoins, qu’on l’aperçoive au Parc des princes la saison prochaine.

