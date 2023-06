Insatiable, Kylian Mbappé vise encore un nouveau record

Un véritable glouton, qui a toujours de l’appétit.

Après avoir planté une 29e réalisation contre Clermont malgré la défaite de son équipe lors de l’ultime journée de championnat et terminé meilleur buteur de Ligue 1 pour la cinquième fois consécutive, Kylian Mbappé a déjà annoncé son prochain objectif personnel : ce dernier se nomme Jean-Pierre Papin, qu’il veut absolument dépasser dès la saison prochaine en alignant un sixième exercice consécutif tout en haut du classement des buteurs.

« Je suis très heureux car nous avons remporté le championnat, je suis toujours le meilleur buteur et le meilleur joueur. C’est formidable, donc. Je rentre dans l’histoire et je suis content, mais il me reste l’année prochaine pour battre Jean-Pierre Papin », a ainsi déclaré face à la presse l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui va manifestement avoir du mal à se passer de match officiel pendant les grandes vacances.

Une manière de clore le débat sur un éventuel transfert estival.

Clermont gâche la fête à Paris