Clermont gâche la fête à Paris

PSG 2-3 Clermont

Buts : Ramos (16e) et Mbappé (21e, SP) pour le PSG // Gastien (25e), Zeffane (45e+1) et Kyei (63e) pour les Auvergnats

Et une dernière défaite pour la route.

Dans une soirée marquée par les hommages à Sergio Rico, Paris a terminé sa saison fidèle à lui-même : fébrile et peu inspiré, laissant Clermont en profiter (2-3). Les Auvergnats pensent prendre les devants d’entrée, mais le but de Kyei est annulé pour une main préalable (5e). Messi (14e) et Mbappé (15e) testent Diaw en réponse, puis c’est Ramos qui vient placer une tête gagnante au moment où le Parc encourage Sergio Rico (1-0, 16e). Un penalty obtenu par Hakimi plus tard, Mbappé prend ses distances pour le titre de meilleur buteur (2-0, 21e). Le début de la fin, pour les Rouge et Bleu.

24 – Paris a encaissé 24 buts à domicile en Ligue 1 2022/23, son plus haut total au Parc des Princes sur une même saison dans l’élite depuis 1984/85 (28). Friable. #PSGCF63 pic.twitter.com/82rdv9zJCY — OptaJean (@OptaJean) June 3, 2023

Dans la foulée, la relance catastrophique entre Donnarumma et Verratti permet à Gastien de réduire la marque (2-1, 25e). Cham se manque complètement (26e) quelques instants plus tard, et Kyei foire le péno concédé par Zaïre-Emery pour une main (37e). Sauf qu’un ballon mal négocié par Donnarumma offre l’égalisation à Zeffane, juste avant la pause (2-2, 45e+1). Après le repos, Messi s’attire les foudres du Parc sur une offrande de Mbappé vendangée (54e) avant de voir Diaw s’interposer (59e). Pire, Paris cède à nouveau : sur un excellent centre de Rashani, Kyei parvient enfin à inscrire son nom au tableau d’affichage (2-3, 63e). L’international kosovar bute enfin sur Donnarumma d’un geste fou (67e), et la partie perd en intensité, alors que Diaw sort un dernier coup franc de Messi (90e+2).

L’important, c’est le titre de champion…

PSG (3-4-1-2) : Donnarumma (Letellier, 80e) – Danilo (Gharbi, 89e), Ramos, Bitshiabu (Marquinhos, 80e) – Zaïre-Emery, Verratti, Vitinha (R. Sanches, 57e), Hakimi – Messi – Ekitike (Soler, 57e), Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Clermont (3-4-2-1) : Diaw – Seidu, Wieteska, Caufriez – Zeffane (Allevinah, 46e), Gastien, Gonalons (Magnin, 69e), Borges (Ogier, 89e) – Cham (Khaoui, 69e), Rashani – Kyei (Andrić, 84e). Entraîneur : Pascal Gastien.

