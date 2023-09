Haise s’explique sur le fiasco Spierings au RC Lens

Olele, olala…

C’était l’un des transferts intra-Ligue 1 les plus attendus, mais l’arrivée de Stijn Spierings au RC Lens a tourné (très) court. Sa saison plus que remarquée à Toulouse lui avait permis de s’ouvrir les portes du Pas-de-Calais pour rejoindre une équipe qualifiée en Ligue des champions. Après seulement trois entrées et une titularisation chaotique, le Néerlandais a fait le voyage dans le sens inverse pour être accueilli dans la Ville rose comme une rockstar ce mercredi, en qualité de joker. En conférence de presse, Franck Haise est revenu sur cette erreur de casting : « C’est un bon joueur, il n’y a pas de discussion par rapport à ça. Après, il faut que ça matche mutuellement sur les principes de jeu et ça s’est révélé difficile. »

Les deux parties se sont pourtant « donné du temps », selon le coach. « On a essayé de regarder si ça pouvait fonctionner et on s’est rendu compte que c’était délicat. Dans ce cas, soit on attend un an et il se passe ce qu’il se passe, soit on trouve la solution, certainement pas idéale, mais la moins mauvaise. Pour lui, c’était retrouver Toulouse, où il connaît les principes. Il pourra s’exprimer. Pour le club, on a pris Nampalys Mendy, ça évite un bouchon sur des postes où tout le monde ne pourra pas jouer », a indiqué Franck Haise.

… Mais qu’est-ce qu’il s’est passé, ils l’ont chicoté !

Mais pourquoi Spierings quitte déjà Lens ?