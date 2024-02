Rennes, Lens, Toulouse : revivez la soirée européenne des clubs français

Rennes 3-2 AC Milan

Buts : Bourigeaud (11e, 54e et 68e SP) pour les Rouge et Noir // Jovic (22e) et Leao (58e) pour les Rossoneri

Fribourg 3-2 Lens

Buts : Sallai (68e et 90e+3) et Gregoritsch (99e) pour les Breisgau-Brasilianer // Pereira Da Costa (28e) et Wahi (45e+2) pour les Sang et Or

Toulouse 0-0 Benfica

120e : C’est sur cette ultime faute de Wesley Saïd, par derrière, que la soirée lensoise prend fin. Même topo pour l’aventure européenne des Sang et Or. Le RC Lens menait 2-0 à la pause… c’est donc un 0/3 pour les clubs français sur cette première partie de soirée, alors que l’OM vient d’égaliser face au Shakhtar. La force de l’habitude… À tantôt mesdames, messieurs ! Souriez quand même à la vie.

118e : Dans un dernier effort, Sotoca part en extension… mais Atubolu est dessus.

116e : Et ce n’est pas dans le jeu aérien qu’il faudra trouver le salut !

111e : Lens accumule les petites fautes…

104e : Andy Diouf va chercher un corner en sollicitant Atubolu !

99e : BUT POUR FRIBOURG ! Ce qui devait arriver arriva, Lens s’écroule. Le crochet de Gregoritsch pour effacer Sambia et conclure dans le but vide. Tout est parti d’une tête renversée d’Holer.

92e : Trente minutes de bonheur en plus à Fribourg, donc.

90e+5 : Terminé aussi dans la Ville rose (violette). Toulouse sort par la grande porte mais regrettera sans doute longtemps ses multiples occasions chaudes sur les cages de Trubin.

90e+5 : C’est terminé à Rennes ! Qualification pour Milan, mais un succès prestigieux de plus pour ce Stade rennais-là. La marche était tout simplement trop haute.

90e+3 : BUT POUR FRIBOURG, HÉLAS ! La reprise de Sallai fait mouche. Lens a craqué. Prolongation à venir.

90e : Toulouse pousse encore et toujours, corner !

90e : Le contre lensois mené par Aguilar, Atubolu est sur la trajectoire !

88e : Salah force la parade de Maignan sur sa gauche ! Rennes s’accroche à son succès !

82e : Frank Magri, le futur homme providentiel ?

Les fins de matchs sont vraiment folles. Pas comme en Ligue des champions.

72e : Brice Samba SPIDERMAN ! Quel arrêt sur sa droite pour bloquer le tir de Lukas Kubler ! Derrière, Gregoritsch est seul mais ne cadre pas sa tête ! Attention, Lensois…

68e : La double occasion insensée pour Toulouse : Spierings tire sur Trubin, puis Nicolaisen place encore sa tête à côté !

68e : BUT POUR FRIBOURG ! En sortie de coup franc, Sallai envoie un pétard pour la réduction de l’écart, qui rentre avec l’aide du montant. Lens n’a plus qu’un but d’avance.

67e : BUUUUUUUUT POUR RENNES ! TRIPLÉ DE BENJAMIN BOURIGEAUD ! Rennes va-t-il parvenir à tenir sa victoire de prestige cette fois ?

67e : Encore un penalty pour Rennes suite à un bras décollé de Jovic !

61e : Et au passage, Rasmus Nicolaisen n’attrape pas non plus le cadre avec son coup de casque lancé. Ça fait beaucoup trop !

65e : Kalimuendo manque la cible de la tête.

61e : Pas de penalty pour Fribourg ! Khusanov envoie Röhl valser en pleine surface, l’arbitre Obrenovic ne se déjuge pas et accorde même un jaune aux Allemands. Coup de chance bien réel.

54e : Quelle occasion pour Stijn Spierings ! Sa tête sur un centre d’Aron Donnum vient mourir en sortie de but. Incroyable. Le banc du Téf’ s’était déjà levé pour célébrer.

54e : BUT POUR MILAN ! Coup de clim’, back-to-back. Rafael Leao a de l’espace côté gauche… et arrache tout sur son passage, en passant par Omari. Avec le contre favorable pour finir devant Mandanda. 2-2.

À Toulouse, le Téfécé reprend comme en première période !

54e : BUUUUUUUUT POUR RENNES ! LE DOUBLÉ POUR BOURIGEAUD ! Malgré le plongeon du bon côté de Magic Mike. Petit filet droit. Bien appuyé. C’est limpide, le Roazhon Park y croit encore, il faudrait deux buts pour une prolongation !

52e : Cette fois ça y est, penalty pour Rennes ! Le genou de Kjaer vient accrocher Martin Terrier.

46e : Kalimuendo n’obtient pas de penalty pour la reprise de la rencontre.

MI-TEMPS sur tous les terrains : Après avoir bien démarré en emballant la rencontre, Toulouse s’est fait peur contre Benfica, mais reste en vie. Lens a creusé l’écart au meilleur des moments sur la pelouse de Fribourg et entrevoit la qualification. Rennes a fait le plus dur en débloquant la partie tôt, mais Milan n’a pas besoin de dominer la rencontre pour s’éviter des sueurs froides.

45e+2 : Toulouse souffre et frôle la correctionnelle ! Pas attaqué, Antonio Silva se projette dans la surface mais Guillaume Restes jaillit à temps dans ses pieds et stoppe sa tentative ! C’était moins une.

45e+2 : BUUUUUUUUUUT POUR LENS DANS LES ARRÊTS DE JEU ! ELYE WAHI EST RÉCOMPENSÉ ! Tout part d’un long ballon, Wahi récupère la sphère après un duel avec Manuel Gulde, qui le lance du dos dans la profondeur. Au bout de sa course, Wahi pique son ballon et crucifie Atubolu ! 2-0 !

44e : Neil El Aynaoui bien tartiné par Lucas Höler.

43e : Theate ne fait qu’effleurer le cuir sur ce coup franc plongeant, dommage car c’était une vraie balle de but !

38e : Brice Samba a bien failli se faire surprendre sur ce corner, étant devancé par Kilian Sildillia. Sa faute de main reste sans conséquence.

33e : Angel Di Maria se jette mais manque de peu l’ouverture du score pour Benfica au Stadium. À noter déjà deux changements dans les rangs du Téf, avec les sorties sur blessure de Moussa Diarra et Mikkel Desler, remplacés par Kevin Keben et Warren Kamanzi.

32e : Chaleur sur le but lensois : Medina dégage son camp après un poteau de Fribourg sur coup franc !

28e : BUUUUUUUT POUR LENS ! DAVID PEREIRA DA COSTA FRAPPE FORT ! Première période satisfaisante des Sang et Or, qui scorent sur une demi-volée pied gauche. Sortie complètement ratée des deux poings pour Noah Atubolu, le RCL ne s’est pas fait prier.

27e : Le réflexe robotique de Maignan devant Kalimuendo ! Wow ! Un ralenti ?

27e : Mike Maignan dans l’obligation de boxer ce coup franc axial de Bourigeaud.

23e : Opportunité pour Benfica et Rafa Silva, qui manque la cible après un gros travail de David Neres !

22e : BUT POUR MILAN ! Invisible jusqu’ici, Luka Jovic vient calmer le Roazhon Park au deuxième poteau, avec une tête lancée. Théo Hernandez, pas attaqué, s’est juste baladé côté gauche avant d’adresser son centre. La tension redescend d’un cran en Bretagne.

20e : Beaucoup de rythme à Fribourg mais pas encore de véritable situation. Peut-être sur ce coup franc rentrant de Frankowski ?

19e : Theate met la tête sur la tentative de Bennacer, côté droit ! Truffert s’était fait effacer beaucoup trop facilement.

14e : Rennes maintient sa pression sur le géant rossonero !

11e : BUUUUUUUUUUUUT POUR RENNES ! C’est signé Bourigeaud ! Plein axe, pas attaqué, pour une sacoche à ras du poteau droit, Mike Maignan ne peut que s’incliner ! 1-0, il faut appuyer encore et encore !

10e : Corner au 40e poteau de Ritsu Doan du côté de Fribourg !

9e : Le corner de Bourigeaud trouve la tête d’Omari, mais celle-ci est renversée et file dans la direction opposée.

Au passage, magnifique le tifo européen des Rennais, comme d’habitude ! Géant, sur tout le stade, excusez du peu.

2e : Toulouse et Desler démarrent le couteau entre les dents, avec un pressing haut !

18h47 : C’EST PARTI ! ALLEZ LES BLEUS ! Enfin les Violets, les Sang et Or et les Rouge et Noir.

18h46 : Le moment de rappeler que Christian Streich est à la tête du SC Fribourg depuis 13 ans. Un ovni dans le foot moderne.

18h46 : Minute d’applaudissements pour Artur Jorge à Toulouse.

18h43 : L’entrée des artistes !

18h36 : Du côté de Rennes, il va falloir lâcher les chevaux après la déculottée (logique) du match aller, malgré le déplacement massif des siens à San Siro : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – D. Doué, Santamaria, Bourigeaud, Terrier – Kalimuendo, Gouiri.

Pour l’honneur ?

Milan : Maignan – Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez – Musah, Reijnders – Pulisic, Bennacer, Leao – Jovic.

18h36 : Lens devra concrétiser, cette fois, pour écarter un SCF en méforme (et poreux) et retrouver les 8es de finale 17 ans après : Samba – Gradit, Khusanov, Medina – Frankowski, Abdul Samed, El-Aynaoui, Chavez – Sotoca, Wahi, Pereira Da Costa.

RDV à l’Europa-Park dans quelques minutes !

Fribourg : Atubolu – Kübler, Gulde, Sildillia – Doan, Eggestein, Höfler, Röhl, Makengo – Sallai, Höler.

18h36 : Avant la câlinothérapie de Jean-Louis Gasset contre les méchants ukrainiens, un tonnerre d’applaudissements pour Toulouse qui reçoit Benfica dans cette configuration : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra – Sierro, Spierings – Donnum, Gboho, Suazo – Dallinga.

Après la frustration d’un revers sur le fil, la victoire et l’exploit pour signer la meilleure performance européenne du club haut-garonnais ? Les 32 000 supporters du Stadium en rêvent !

Benfica : Trubin – Bah, A.Silva, Otamendi, Morato – Neves, Joao Mario – Di Maria, Rafa, D.Neres – Tengstedt.

18h35 : Salut les Europix ! Vous avez fait le bon choix en zappant toutes les soirées de Ligue des champions jusqu’ici. La vraie coupe d’Europe, c’est le jeudi soir. Charge aux quatre clubs français en lice dans ces barrages d’entretenir la flamme. On y croit quand même ?