Lens, Rennes, Toulouse : suivez la soirée européenne des clubs français

AC Milan 3-0 Rennes

Buts : Loftus-Cheek (32e et 48e) et Leão (52e)

Lens 0-0 Fribourg

Buts :

Benfica 0-0 Toulouse

Buts :

58e : Quel sauvetage incroyable de Danso !!! Lens est complètement à la rue depuis un quart d’heure, mais ce tacle de l’Autrichien sur sa ligne devant un Eggestein qui se voyait déjà ouvrir le score permet aux Sang et Or de tenir le coup !

55e : Le premier tir cadré pour Toulouse ! C’est signé Vincent Sierro.

52e : Leao triple la mise pour Milan ! Début de seconde période catastrophique pour le Stade rennais… Par contre la talonnade dans la course d’Hernandez au départ, c’est un grand oui.

50e : Dur dur de se montrer offensivement pour Toulouse, et notamment Dallinga…

48e : Le doublé pour Loftus-Cheek ! Mandanda a beau réaliser une première parade, le milieu anglais termine de la tête à bout portant sur ce corner… La situation se complique pour les Rouge et Noir (ceux de Bretagne).

48e : La parade de Samba, le poing bien solide pour détourner le tir de Sallai ! Les Lensois ne sont pas encore revenus des vestiaires…

47e : Suazo qui offre un corner à Di Maria, et du bon côté tant qu’à faire… Heureusement, c’est bien repoussé.

46e : Allez, l’objectif est désormais d’avoir un petit but de l’un de nos représentants. Ce serait déjà pas mal.

45e : C’est la mi-temps sur les trois pelouses. Les trois clubs tricolores sont en difficulté, ont tous vu leur adversaire heurter la barre, mais pour l’heure seul Rennes a craqué sur une tête de Loftus-Cheek à San Siro.

44e : C’est juste à côté pour Joao Mario ! Deuxième très gros coup de chaud en quelques minutes pour Toulouse !

41e : Bon je suis bien désolé de vous l’annoncer, mais je ne suis pas certain qu’on ait un 3/3 ce soir.

38e : Encore une barre, cette fois pour Rafa Silva et Benfica ! Les Violets plient mais ne rompent pas (pour le moment).

35e : La passe folle de Di Maria vers Rafa Silva ! Il était en angle fermé et ne trouve que le petit filet.

32e : L’ouverture du score de Loftus-Cheek pour Milan ! Le centre de Florenzi est parfait pour le milieu anglais, qui a donc décidé de martyriser les clubs français cette saison.

30e : Sallai encore, contré par Danso ! Il y avait deux poussettes par contre.

26e : On a un joli match à Bollaert ! Ne manque plus qu’un petit but.

24e : C’est pas cadré pour Bourigeaud !

23e : Haïdara contré dans la surface ! Sa prise de balle était trop longue (et il ne possède visiblement pas le coup de rein de Bradley Barcola).

22e : Et pendant ce temps, Toulouse souffre face à Angel Di Maria et ses petits copains. Pas vraiment une surprise.

20e : Et donc le premier but de la soirée est pour Karabag, avec un penalty à Braga. Le seul match sans club français, donc.

19e : Au tour de Lens d’être sauvé par sa barre ! Décidément…

17e : Pas de penalty là sur Wahi ?

14e : La première situation pour Fribourg et Ritsu Doan ! Trop timide pour inquiéter Brice Samba.

10e : Dommage ce centre raté de Donnum à Lisbonne après le corner joué à deux par les Toulousains. Vu leurs prédispositions dans ce domaine, les coups de pieds arrêtés pourraient bien faire partie de la solution pour le Tef.

7e : La barre pour Leao à Milan ! Premier très gros coup de chaud pour Rennes !

5e : Pas mal cette entame lensoise. Il y a de sacrés duels, en tout cas.

2e : Une soirée historique pour nos trois clubs, et notamment Toulouse, qui dispute son premier match en phase à élimination directe d’une coupe d’Europe.

21h : Here we go !

20h57 : Les acteurs entrent sur les pelouses aux quatre coins de l’Europe. Prime de la plus belle ambiance pour Bollaert ? En tout cas, c’est magnifique ! Petit craquage dans le parcage rennais également.

20h49 : Soutenus par environ 10.000 supporters, les Rennais tenteront eux de faire ce que le PSG n’est pas parvenu à faire cet automne : dompter San Siro.

AC Milan : Maignan – Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez – Musah, Reijnders – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Giroud

Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué – Terrier, Kalimuendo

20h46 : Face à Fribourg, Lens est la seule équipe tricolore à jouer à domicile. Et ce sera sans Facundo Medina.

Lens : Samba – Gradit, Danso, Haïdara – Aguilar, Diouf, El Aynaoui, Frankowski – Sotoca, Wahi, Pereira Da Costa

Fribourg : Atubolu – Kübler, Keitel, Gulde, Makengo – Höfler, Eggestein – Doan, Röhl, Sallai – Höller

20h45 : Salut les loustics ! A peine le temps de souffler après le nul de l’OM et on enchaîne sur cette très grosse soirée européenne pour la Ligue 1. Allez, un petit trois sur trois ?