Pronostic Toulouse Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se reprend à Toulouse

Vainqueur de la Coupe de France l’an passé, Toulouse ne pourra pas défendre son titre puisqu’il s’est fait sortir de la coupe le week-end dernier. Lors de cette affiche face à Rouen (club de National), les Toulousains avaient réussi à revenir au score au bout du temps additionnel par Nicolaisen. Ensuite, une longue séance de tirs aux buts s’en est suivie, où le Haut-garonnais Suazo fut le premier à craquer lors de la 12e tentative de chaque formation. La saison toulousaine est bien chargée puisque dans les semaines à venir, le TFC va retrouver le Benfica en Europa League. Cependant, l’objectif des partenaires de Spierings reste le maintien en Ligue 1. Dans la zone de relégation en fin 2023, les Pitchounes ont réalisé une très bonne opération à Metz (0-1) lors de l’unique journée disputée en 2024 pour s’extraire de la zone rouge. Dans son stadium, Toulouse a perdu contre Monaco lors de la dernière journée mais se montre globalement difficilement manœuvrable puisque seul Le Havre a également réussi à repartir avec les 3 points. Le PSG avait fait match nul en Haute-Garonne.

En face, le Racing Club de Lens sort d’une saison où il a laissé beaucoup d’énergie. En effet, les Sang et Or ont inquiété le PSG jusqu’au bout dans la course au titre. Avec des départs importants à l’intersaison et un changement de statut, le Racing a connu un départ laborieux. Finalement, la bande à Franck Haise a redressé la barre pour remonter au classement. En revanche, les Nordistes ont perdu leurs deux derniers matchs face aux 2 premiers du championnat, Nice et le Paris Saint-Germain. A la suite de ces défaites, les Lensois ont reculé à la 8e position avec 8 points de retard sur le podium. Si Lens retrouvera Fribourg en 16e de finale de l’Europa League, il a déjà été éliminé de la Coupe de France par Monaco. Ce dimanche, les Sang et Or jouent gros dans la course à l’Europe. Pour tenter de se replacer parmi les meilleures formations, Lens compte sur les Wahi, Sotoca, ou Thomasson. Déterminé à se relancer, le Racing devrait au moins accrocher un nul à Toulouse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

