Dominé, Lille ramène un point de Clermont

Clermont 0-0 Lille

On a connu ces Dogues plus mordants.

Après les victoires de Paris, Nice et Monaco, Lille se devait de gagner à Clermont, mais a piétiné sur la pelouse de l’avant-dernier de Ligue 1 (0-0). Au terme de nombreuses actions collectives dans un bloc clermontois sans repères, les Lillois ont d’abord sollicité à plusieurs reprises Mory Diaw. Le gardien du CF63 se détend notamment sur une frappe d’Angel Gomes qui semblait se loger dans le petit filet (19e). Moins dangereux, le LOSC a ensuite souffert face aux mouvements clermontois de plus en plus pressants au fil du match. Le une-deux entre Neto Borges et Elbasan Rashani dans la surface lilloise n’est pas concrétisé par Grejohn Kyei et Jim Allevinah (15e), alors que le tir lointain d’Habib Keita est facilement capté par Lucas Chevalier (29e) en première période.

Après avoir vu le ballon envoyé par Nabil Bentaleb flirter avec leur transversale (49e), les Auvergnats ont continué d’aller de l’avant jusqu’à toucher le poteau sur une frappe en angle très fermé d’Allevinah (50e). Dans la foulée, il faudra une superbe parade de Chevalier à bout portant devant Rashani (51e), puis un plongeon de sa part sur une demi-volée pure de Johan Gastien (55e). Le gardien sera de nouveau obligé de repousser tant bien que mal une tête de Bilal Boutobba (79e), permettant à son équipe de réaliser un petit hold-up à Clermont. Celui-ci aurait pu être encore plus criant si le but de Rémy Cabella – alors que le jeu était arrêté à la suite d’une faute de l’attaquant – n’avait pas été refusé (83e).

Sans briller, le LOSC poursuit sa série d’invincibilité qui s’étend désormais à 13 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues.

Clermont (4-2-3-1) : Diaw – Pelmard, Seidu, Borges, Zeffane – J. Gastien (Magnin, 86e), Keita – Allevinah (Boutobba, 70e), Cham, Rashani (Bela, 77e) – Kyei (Nicholson, 77e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Gudmundsson (Ismaily, 70e) – Bentaleb, André (Bouaddi, 85e) – Zhegrova, Gomes, Cabella – David (Yazici, 70e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

