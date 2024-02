Pronostic Lille Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille fait le taf face à Clermont

Arrivé l’an passé à la tête du club, le coach Fonseca a insufflé un vent nouveau dans le Nord de la France. En effet, les Lillois ont réussi à accrocher une place en Conference League où ils se sont brillamment comportés pour se qualifier pour les 8e de finale. En plus de son excellent parcours en Europe, le LOSC est également toujours en course en Coupe de France avec un 8e à venir face à Lyon. En Ligue 1, les partenaires de Cabella occupent la 5e place du championnat avec seulement 3 points de retard sur le troisième, Brest. Le week-end dernier, les Lillois ont résisté à Montpellier (0-0) alors qu’ils se sont retrouvés en infériorité numérique pendant plus de 45 minutes. Pour la réception de Clermont, Fonseca pourra compter sur le retour des Ounas et Bentaleb, éliminés de la CAN avec l’Algérie tandis que Bouaddi sera suspendu suite au rouge reçu à la Mosson. Jonathan David (4 buts déjà en 2024) retrouve de l’efficacité.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Clermont Foot abat ses dernières cartes dans l’optique du maintien. En s’imposant à la Beaujoire face au FC Nantes (1-2), le club auvergnat avait retrouvé espoir dans la course au maintien. Cependant, les protégés de Gastien n’ont pas su enchainer face à Strasbourg (1-1) en étant contraint au nul qui ne leur permet pas de sortir de la zone rouge. Avant-dernier de Ligue 1, le club auvergnat accuse un seul point de retard sur le premier non relégable, Metz. La bonne nouvelle du moment en Auvergne vient de son attaquant jamaïcain Shamar Nicholson, buteur lors des 3 dernières journées. Cependant, ce dernier est incertain ce dimanche. A noter que Clermont a vendu son excellent défenseur Seidu à Rennes tandis que le portier Diaw est toujours engagé avec sa sélection à la CAN. Solide depuis le début du championnat, et d’autant plus à domicile, Lille devrait prendre le dessus sur Clermont, toujours pas guéri.

► Le pari « Victoire Lille et plus de 1,5 buts » est coté à 1,47 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 147€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « David buteur » est coté à 1,80 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 180€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lille – Clermont :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lille Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Clermont se fait prêter un Lillois