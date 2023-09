Dembélé : « Revenir en France me faisait plaisir »

À nous aussi, Ousmane.

Actuellement en équipe de France, avec qui il disputera un match amical mardi soir en Allemagne, Ousmane Dembélé s’est expliqué sur son choix de rejoindre le PSG, cet été. « De revenir en France, cela me faisait plaisir. Cela faisait longtemps que je n’étais pas revenu jouer ici, a-t-il assuré à Téléfoot. Après plus de sept ans à l’étranger, revenir en France dans un grand club comme le PSG, ça fait plaisir. Tout se passe bien, on a un très bon coach et le discours du président m’a plu. Je vais tout faire pour faire une grande saison et puis il y aura l’Euro ensuite. »

Un Euro que les Bleus espèrent remporter, trois ans après l’immense déception du huitième de finale perdu face à la Suisse. Une équipe de France qui a rarement été aussi forte, à en croire l’ancien rennais. « Tous les postes sont doublés et il y a des joueurs de qualité qui jouent dans les meilleures équipes du monde. Il y a beaucoup de concurrence, c’est bien pour l’équipe car ça pousse tout le monde à se surpasser et à donner le maximum », juge-t-il à propos de la formation de Didier Deschamps.

Des Bleus et des boss.

Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé ne se présentera pas en conf avant l’Irlande